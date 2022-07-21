Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов медиагруппы Ахметова

Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал телевизионные лицензии медиагруппы SCM Рината Ахметова телеканалов "Украина", "Украина24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Индиго".

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Это решение представители Нацсовета приняли на заседании, передает Укринформ.

Так, Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии телеканалов "Украина", "Украина24", "ДОНБАСС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Индиго", входившие в состав компании "Медиа Группа Украина" .

"Огромный медийный бизнес закрылся", - прокомментировала событие глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Представители медиагруппы SCM не участвовали в заседании, а ограничились только обращениями в Нацсовет.

Все государственные разрешения на вещание телеканалов приостанавливают свое действие завтра по факту официальной публикации решений медиарегулятора.

Медиахолдинг Рината Ахметова "Медиа Группа Украина" объединяет каналы "Украина", "Украина 24", "Футбол 1/2/3", "НЛО TV", "Индиго", мультимедийную платформу "Сегодня", "Новинную Группу" Украина" и другие.

Напомним, Ахметов 11 июля сообщил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса, отметив, что такое решение продиктовано законом про олигархов.

Через день SCM официально объявила, что начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина". Речь идет о всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных от государства.

Все активы "Медиа Группа Украина" остаются в ее собственности.