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Телеканал Live из медиахолдинга нардепа Столара приостанавливает вещание
С сегодняшнего дня канал Live из медиахолдинга нардепа от "ОПЗЖ" и крупного предпринимателя Вадима Столара приостанавливает вещание.
Это следует из сообщения дистрибьютора спутникового телевидения Viasat.
"Информируем Вас, что канал LIVE 15 июля 2022 года приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине режима военного положения. В связи с этим этот канал будет изъят из пакетов Viasat", - говорится в сообщении.
Отметим, телеканал Live начал вещание в августе 2020 года под названием Kyiv.Live.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным "Детектор медия", летом 2021 Live Network разделил спутниковую и эфирную версию канала Kyiv Live и изменил названия телеканалов и эфирную версию на "Типичный Киев", а спутниковую – на Live. Тогда общенациональный канал имел концепцию информационно-развлекательного, работал над расширением покрытия и хотел поучаствовать в конкурсе на места в мультиплексе Концерна РРТ.
В марте этого года нардеп ОПЗЖ и владелец Live Вадим Столар находился за границей. Как он сообщал о работе медиа-холдинга Live Network, каналы помогали работать единому национальному вещателю.
В мае Вадим Столар вошел в новую депутатскую группу "Восстановление Украины".
Отметим, что это уже второй случай за эту неделю, когда крупный предприниматель останавливает работу своих медиа.
Накануне соответствующее заявление о выходе группы SCM из медийного бизнеса сделал Ринат Ахметов, после чего в Министерстве юстиции заявили, что самый богатый человек Украины уже не соответствует критериям "олигарха".