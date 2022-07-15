Телеканал Live из медиахолдинга нардепа Столара приостанавливает вещание

С сегодняшнего дня канал Live из медиахолдинга нардепа от "ОПЗЖ" и крупного предпринимателя Вадима Столара приостанавливает вещание.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Это следует из сообщения дистрибьютора спутникового телевидения Viasat.

"Информируем Вас, что канал LIVE 15 июля 2022 года приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине режима военного положения. В связи с этим этот канал будет изъят из пакетов Viasat", - говорится в сообщении.

Отметим, телеканал Live начал вещание в августе 2020 года под названием Kyiv.Live.

По данным "Детектор медия", летом 2021 Live Network разделил спутниковую и эфирную версию канала Kyiv Live и изменил названия телеканалов и эфирную версию на "Типичный Киев", а спутниковую – на Live. Тогда общенациональный канал имел концепцию информационно-развлекательного, работал над расширением покрытия и хотел поучаствовать в конкурсе на места в мультиплексе Концерна РРТ.

В марте этого года нардеп ОПЗЖ и владелец Live Вадим Столар находился за границей. Как он сообщал о работе медиа-холдинга Live Network, каналы помогали работать единому национальному вещателю.

В мае Вадим Столар вошел в новую депутатскую группу "Восстановление Украины".

Отметим, что это уже второй случай за эту неделю, когда крупный предприниматель останавливает работу своих медиа.

Накануне соответствующее заявление о выходе группы SCM из медийного бизнеса сделал Ринат Ахметов, после чего в Министерстве юстиции заявили, что самый богатый человек Украины уже не соответствует критериям "олигарха".