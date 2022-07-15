Телеканал Live з медіахолдингу нардепа Столара зупиняє мовлення

З 15 липня канал Live з медіахолдингу нардепа від "ОПЗЖ" та великого підприємця Вадима Столара припиняє мовлення.

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Це випливає із повідомлення дистриб'ютора супутникового телебачення Viasat.

"Інформуємо Вас, що канал LIVE 15 липня 2022 року припиняє своє мовлення до завершення військових дій та скасування в Україні режиму військового стану. У зв'язку з цим цей канал буде вилучено з пакетів Viasat", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, телеканал Live розпочав мовлення у серпні 2020 року під назвою Kyiv.Live.

За даними "Детектор медіа", влітку 2021 Live Network розділив супутникову та ефірну версію каналу Kyiv Live та змінив назви телеканалів та ефірну версію на "Типовий Київ", а супутникову - на Live. Тоді загальнонаціональний канал мав концепцію інформаційно-розважального, працював над розширенням покриття та хотів взяти участь у конкурсі на місця у мультиплексі Концерну РРТ.

У березні цього року нардеп ОПЗЖ та власник Live Вадим Столар перебував за кордоном. Як він повідомляв про роботу медіа-холдингу Live Network, канали допомагали працювати єдиному національному мовнику.

У травні Вадим Столар увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України".

Зазначимо, що це вже другий випадок цього тижня, коли великий підприємець зупиняє роботу своїх медіа.

Напередодні відповідну заяву про вихід групи SCM із медійного бізнесу зробив Рінат Ахметов, після чого у Міністерстві юстиції заявили, що найбагатша людина України вже не відповідає критеріям "олігарха".