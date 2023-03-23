Телеканал Минобороны получил лицензию на спутниковое вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал Центральной телерадиостудии Минобороны Украины лицензию на спутниковое вещание сроком на 10 лет. Речь идет о телеканале "Армия ТВ".

Такое решение регулятор принял на заседании 23 марта, которое транслировалось в YouTube.

Вещатель избрал информационно-аналитический формат с фильмопоказом и подборкой публицистических и музыкальных произведений. Медиаменеджер и продюсер, работающий в настоящее время в Минобороны, Илларион Павлюк отметил, что "Армия ТВ" — канал, который создают военные для военных и о военных.

"Его целевыми аудиториями являются семьи, родственники, друзья военных, а также те, кто потенциально могут прийти в ряды Вооруженных сил. Весь контент должен быть понят для гражданских", — подчеркнул Павлюк.

Кроме того, Национальный совет выдал разрешения на временное вещание на военное время шести лицензиатам:

"Армия FM – военное радио" будет транслировать свои передачи на частоте 91,1 МГц в Кривом Роге Днепропетровской области; "Радио накипело" - на частотах 90,5 МГц в Балаклее, 107,5 МГц в пгт Близнецах, 92,2 МГц в Харькове; Best FM – на частоте 68,09 МГц в c. Белогородцы Бучанского района Киевской области; NovaLine – на частоте 92,9 МГц в Сумах; ООО "Реал Истейт-ТВ" (логотип "бигуди") - на свободном канале цифровой телесети МХ-1 в стандарте DVB-T2; ООО "Небоскреб медиа" (логотип "ОЦЭ") – на свободном канале вещания многоканальной телесети МХ-2 в стандарте DVB-T2. Все разрешения выданы на 1 год.

Последние два лицензиата (телеканалы) будут говорить в цифре.

Ранее, Национальный совет по телевидению и радиовещанию согласился на выдачу ООО "Мы - Украина" (Киев) лицензию на спутниковое вещание на 10 лет. Этому предшествовало решение ругулятора аннулировать телевизионные лицензии медиагруппы SCM Рината Ахметова телеканалов "Украина", "Украина24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Индиго".