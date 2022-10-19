Нацрада з ТБ видала ліцензію новому каналу експрацівників "України" та позбавила ліцензії "Авторадіо"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодилась видачу ТОВ "Ми - Україна" (Києв) ліцензію на супутникове мовлення на 10 років. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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"За форматом це буде телеканал інформаційний із фільмопоказом. Він розповсюджуватиметься в Україні та інших країнах у межах зони впевненого прийому сигналу супутника", - сказано у ньому.

Водночас рада відмовила телерадіоорганізації "Довіра" (FM-радіостанція "Авторадіо") у продовження строку дії ліцензій на мовлення. Підставою стала наявність у структурі власності радіомовника іноземної компанії, що зареєстрована в Британських Віргінських Островах.

"Ця країна за рішенням уряду входить до переліку офшорних зон. Закон про телебачення і радіомовлення забороняє засновувати і брати участь в телерадіоорганізаціях юридичним особам, зареєстрованим в офшорних зонах. Порушення цих вимог є підставою для відмови у продовженні ліцензії на мовлення", - пояснює регулятор.

Вивільнені частоти – а це 17 частот у різних областях України, в тому числі обласних центрах – будуть внесені в перелік вільних частот для подальшого ліцензування.

Крім цього, Нацрада дозволила мовити на підставі тимчасових дозволів для мовлення ТОВ "Телебачення "Капрі", яка далі транслюватиметься в Донецькій області, а ТОВ "ТРВК "Комра" (позивні Best FM, Маріуполь) видано дозвіл на тимчасове мовлення у період дії воєнного стану з використанням частоти 95,6 МГц у Києві.

Також вона переоформила ліцензії провайдерів програмної послуги ТОВ "Воля-кабель", ТОВ "Датагруп медіа" і ТОВ "Зеонбуд" на прохання компаній. Були зафіксовані зміни загальної концепції добору програм для ретрансляції, мінімальної частки програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі, і зміну одного з кінцевих бенефіціарних власників у одного з провайдерів. Однак подробиць з цього приводу не наводиться.

Як зазначає видання "Детектор медіа", під час засідання Нацради був присутній директор новоствореного телеканалу "Ми - Україна" Ігор Петренко та генеральний продюсер Юрій Сугак. Зазначається, що новий канал мовитиме на супутнику Astra. Компанія орендує павільйон і вже другий день мовить у прямому ефірі на YouTube.

"Всіх приголомшило, що СКМ виходить з медійного бізнесу і всі ми лишаємось без роботи. Команда не хотіла розходитись, ми згуртувались і вирішили створити свою компанію. Це всі ті люди, які працювали в "Україна 24", вони працювали на національний марафон. Кожен зробив свій внесок у компанію. Засновники вкладались у стартовий капітал. Ведучі викупали одяг, журналісти — ноутбуки. Оператори купували техніку, яка розпродавалась у медіагрупі. Це компанія колективу", – сказав Сугак.

Медійників, за його словами, підтримав Петренко, який зараз веде напрямок взаємодії з міжнародними компаніями та фондами щодо пошуку грантів. Також канал звернувся по допомогу до державних та комерційних компаній. До кінця війни канал мовитиме в інформаційному форматі, а надалі планує додавати розважальний контент.

Також новий канал розраховує на монетизацію на YouTube та продажі прямої реклами. З цього приводу команда каналу консультувалась з тими, хто займався продажем реклами на каналах медіагрупи.

При цьому видання з посиланням на власне джерело повідомляє, що Петренко співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Однак прессекретарка Єрмака Даша Зарівна заявила, що "100% Ігор Петренко не співпрацює з Андрієм Єрмаком як політтехнолог і не залучений до команди його проєктів".

Також ДМ повідомляє з посиланням на джерела, що у новоствореній компанії працюють колишні працівники медіа Ріната Ахметова: окрім Сугака, це Людмила Добровольська, Віталій Тарасов, Олег Панюта, Володимир Коваленко, Ігор Пупков та Олена Цинтила. Зазначається, що згодом вони зможуть стати міноритарними акціонерами.