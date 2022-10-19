Нацсовет по ТВ выдал лицензию новому каналу экс-сотрудников "Украины" и лишил лицензии "Авторадио"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию решил выдать ООО "Мы - Украина" (Киев) лицензию на спутниковое вещание на 10 лет. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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"По формату это будет информационный телеканал с фильмопоказом. Он будет распространяться в Украине и других странах в рамках зоны уверенного приема сигнала спутника", - сказано в нем.

В то же время совет отказал телерадиоорганизации "Доверие" (FM-радиостанция "Авторадио") в продлении срока действия лицензий на вещание. Основанием стало наличие в структуре собственности радиовещателя иностранной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

"Эта страна по решению правительства входит в перечень оффшорных зон. Закон о телевидении и радиовещании запрещает учреждать и участвовать в телерадиоорганизациях юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах. Нарушение этих требований является основанием для отказа в продлении лицензии на вещание", - объясняет регулятор.

Высвободившиеся частоты – а это 17 частот в разных областях Украины, в том числе областных центрах – будут внесены в перечень свободных частот для последующего лицензирования.

Кроме того, Нацсовет разрешил вещать на основании временных разрешений для вещания ООО "Телевидение "Капри", которое будет дальше транслироваться в Донецкой области, а ООО "ТРИК "Комра" (позывные Best FM, Мариуполь) выдано разрешение на временное вещание в период действия военного положения с использованием частоты 95,6 МГц в Киеве.

Также он переоформил лицензии провайдеров программной услуги ООО "Воля-кабель", ООО "Датагруп медиа" и ООО "Зеонбуд" по просьбе компаний. Были зафиксированы изменения общей концепции отбора программ для ретрансляции, минимальной доли программ отечественного производства в общем количестве ретранслируемых в сети программ и смена одного из конечных бенефициарных владельцев у одного из провайдеров. Однако подробностей на этот счет не приводится.

Как отмечает издание "Детектор медиа", в ходе заседания Нацсовета присутствовали директор новосозданного телеканала "Мы - Украина" Игорь Петренко и генеральный продюсер Юрий Сугак. Отмечается, что новый канал будет вещать на спутнике Astra. Компания арендует павильон и уже второй день вещает в прямом эфире на YouTube.

"Всех ошеломило, что СКМ выходит из медийного бизнеса и все мы остаемся без работы. Команда не хотела расходиться, мы сплотились и решили создать свою компанию. Это все те люди, которые работали в "Украина 24", они работали на национальный марафон. Каждый внес свой вклад в компанию. Учредители вкладывались в стартовый капитал. Ведущие выкупали одежду, журналисты — ноутбуки. Операторы покупали технику, которая продавалась в медиагруппе. Это компания коллектива", – сказал Сугак.

Медийщиков, по его словам, поддержал Петренко, который сейчас ведет направление взаимодействия с международными компаниями и фондами по поиску грантов. Также канал обратился за помощью к государственным и коммерческим компаниям. До конца войны канал будет вещать в информационном формате, а дальше планирует добавлять развлекательный контент.

Также новый канал рассчитывает на монетизацию на YouTube и на продажу прямой рекламы. На этот счет команда канала консультировалась с теми, кто занимался продажей рекламы на каналах медиагруппы.

При этом издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что Петренко сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Однако пресс-секретарь Ермака Даша Заривная заявила, что "100% Игорь Петренко не сотрудничает с Андреем Ермаком как политтехнолог и не вовлечен в команду его проектов".

Также ДМ сообщает со ссылкой на источники, что в новосозданной компании работают бывшие работники медиа Рината Ахметова: кроме Сугака, это Людмила Добровольская, Виталий Тарасов, Олег Панюта, Владимир Коваленко, Игорь Пупков и Елена Цинтила. Отмечается, что со временем они смогут стать миноритарными акционерами.