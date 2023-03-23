Телеканал Міноборони отримав ліцензію на супутникове мовлення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення видала Центральній телерадіостудії Міноборони України ліцензію на супутникове мовлення терміном на 10 років. Йдеться про телеканал "Армія ТБ".

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 23 березня, яке транслювалося в YouTube.

Мовник обрав інформаційно-аналітичний формат із фільмопоказом та підбіркою публіцистичних і музичних творів. Медіаменеджер і продюсер, який нині працює в Міноборони, Іларіон Павлюк зазначив, що "Армія ТБ" — канал, який створюють військові для військових і про військових.

"'Його цільовими аудиторіями є сім’ї, родичі, друзі військових, а також ті, хто потенційно можуть прийти до лав Збройних сил. Увесь контент має бути зрозумілий для цивільних", — підкреслив Павлюк.

Крім того, Національна рада видала дозволи на тимчасове мовлення на воєнний час шести ліцензіатам:

"Армія FM – військове радіо" транслюватиме свої передачі на частоті 91,1 МГц у Кривому Розі Дніпропетровської області; "Радіо накипіло" − на частотах 90,5 МГц у Балаклії, 107,5 МГц у смт Близнюках, 92,2 МГц у Харкові; Best FM − на частоті 68,09 МГц у c. Білогородці Бучанського району Київської області; NovaLine − на частоті 92,9 МГц у Сумах; ТОВ "Рєал Істейт-ТВ" (логотип "бігуді") − на вільному каналі цифрової телемережі МХ-1 у стандарті DVB-T2; ТОВ "Хмарочос медіа" (логотип "ОЦЕ") − на вільному каналі мовлення багатоканальної телемережі МХ-2 у стандарті DVB-T2. Усі дозволи видано на 1 рік.

Останні два ліцензіати (телеканали) мовитимуть у цифрі.

Раніше, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодилась видачу ТОВ "Ми - Україна" (Києв) ліцензію на супутникове мовлення на 10 років. Цьому передувало рішення ругулятора анулювати телевізійні ліцензії медіагрупи SCM Ріната Ахметова телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго".