CNN International можна дивитися в Дії: як це зробити

CNN International додали у Дія.ТV, щоб українці завжди були в курсі основних міжнародних подій, переглядаючи якісний контент від світових журналістів.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Давно мріяли додати до Дiя.ТV сам цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 мільярди людей", - зазначив Федоров.

Він додав, що більше немає потреби шукати цей канал на стрімінгових сервісах, платформах, а просто можна відкрити застосунок "Дія", зробити кілька кліків і дізнаєтися останні світові новини.

"Круто, що у Дії з‘являються англомовні продукти. Далі — більше. Готові до співпраці з іншими іноземними каналами", - підкреслив Федоров.

За словами міністра, проєкт реалізували завдяки домовленостям між MEGOGO та компанією Warner Brothers Discovery.

Як дивитися новини від CNN в "Дії"

Заходите в застосунок Дія 👉🏻 тиснете Послуги 👉🏻 вибираєте Дія.ТV 👉🏻 CNN International.

Нагадаємо, у застосунок "Дія" додали новий сервіс, тепер там можна оцінювати якість отриманих послуг.