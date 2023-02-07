- Категорія
- ІТ та Телеком
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Megogo виходить на ринок Польщі
Український медіасервіс Megogo відкриває офіс в Польщі та розширює каталог польського контенту з орієнтацією на місцеву аудиторію. Польський ринок стане чотирнадцятим, де українська компанія надаватиме свої послуги.
Про це 7 лютого повідомила пресслужба Megogo.
В Польщі український медіасервіс пропонуватиме пакети телебачення з інтерактивними функціями, а також бібліотеку фільмів та серіалів, яка буде поповнюватись.
"Впродовж останніх місяців ми ретельно готували запуск медіасервісу. ТБ-пакети передплат охоплюватимуть усі провідні канали польського ринку, такі як TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фільмів у різноманітному ціновому діапазоні зібраний завдяки плідній співпраці з партнерами з польського та міжнародного ринку", – розповів очільник офісу в Польщі Артур Пацула.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для українців в Польщі будуть доступні 70 популярних українськомовних телеканалів у спеціальному пакеті "ТБ і Кіно UA".
Умови ТБ-пакетів передплат:
- "Стартова" – 9,99 злотих.
- "Оптимальна" – 29,99 злотих.
- "Максимальна" – 39,99 злотих.
- "ТБ і Кіно UA" – 14,99 злотих.
Нагадаємо, український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році. Водночас ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.