Megogo виходить на ринок Польщі

Український медіасервіс Megogo відкриває офіс в Польщі та розширює каталог польського контенту з орієнтацією на місцеву аудиторію. Польський ринок стане чотирнадцятим, де українська компанія надаватиме свої послуги.

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Про це 7 лютого повідомила пресслужба Megogo.

В Польщі український медіасервіс пропонуватиме пакети телебачення з інтерактивними функціями, а також бібліотеку фільмів та серіалів, яка буде поповнюватись.

"Впродовж останніх місяців ми ретельно готували запуск медіасервісу. ТБ-пакети передплат охоплюватимуть усі провідні канали польського ринку, такі як TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фільмів у різноманітному ціновому діапазоні зібраний завдяки плідній співпраці з партнерами з польського та міжнародного ринку", – розповів очільник офісу в Польщі Артур Пацула.

Для українців в Польщі будуть доступні 70 популярних українськомовних телеканалів у спеціальному пакеті "ТБ і Кіно UA".

Умови ТБ-пакетів передплат:

"Стартова" – 9,99 злотих. "Оптимальна" – 29,99 злотих. "Максимальна" – 39,99 злотих. "ТБ і Кіно UA" – 14,99 злотих.

Нагадаємо, український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році. Водночас ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.