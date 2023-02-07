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- IT и Телеком
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Megogo выходит на рынок Польши
Украинский медиасервис Megogo открывает офис в Польше и расширяет каталог польского контента с ориентацией на местную аудиторию. Польский рынок станет четырнадцатым, где украинская компания будет предоставлять свои услуги.
Об этом 7 февраля сообщила пресс -служба Megogo.
В Польше украинский медиасервис будет предлагать пакеты телевидения с интерактивными функциями, а также пополняемую библиотеку фильмов и сериалов.
"В последние месяцы мы тщательно готовили запуск медиасервиса. ТВ-пакеты подписок будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фильмов в разном ценовом диапазоне собран благодаря плодотворному сотрудничеству с партнерами польского и международного рынка", – рассказал руководитель офиса в Польше Артур Пацула.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для украинцев в Польше будут доступны 70 популярных украиноязычных телеканалов в специальном пакете "ТВ и Кино UA".
Условия ТВ-пакетов подписки:
- "Стартовая" стоит 9,99 злотых.
- "Оптимальная" – 29,99 злотых.
- "Максимальная" – 39,99 злотых.
- "ТВ и Кино UA" – 14,99 злотых.
Напомним, украинский бизнес составляет 45% всех новых иностранных компаний, открывшихся в Польше в 2022 году. В то же время, ИТ-индустрию представляют предприниматели, которые планируют вернуться в Украину.