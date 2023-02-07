Megogo выходит на рынок Польши

Украинский медиасервис Megogo открывает офис в Польше и расширяет каталог польского контента с ориентацией на местную аудиторию. Польский рынок станет четырнадцатым, где украинская компания будет предоставлять свои услуги.

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Об этом 7 февраля сообщила пресс -служба Megogo.

В Польше украинский медиасервис будет предлагать пакеты телевидения с интерактивными функциями, а также пополняемую библиотеку фильмов и сериалов.

"В последние месяцы мы тщательно готовили запуск медиасервиса. ТВ-пакеты подписок будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фильмов в разном ценовом диапазоне собран благодаря плодотворному сотрудничеству с партнерами польского и международного рынка", – рассказал руководитель офиса в Польше Артур Пацула.

Для украинцев в Польше будут доступны 70 популярных украиноязычных телеканалов в специальном пакете "ТВ и Кино UA".

Условия ТВ-пакетов подписки:

"Стартовая" стоит 9,99 злотых. "Оптимальная" – 29,99 злотых. "Максимальная" – 39,99 злотых. "ТВ и Кино UA" – 14,99 злотых.

Напомним, украинский бизнес составляет 45% всех новых иностранных компаний, открывшихся в Польше в 2022 году. В то же время, ИТ-индустрию представляют предприниматели, которые планируют вернуться в Украину.