CNN International можно смотреть в "Дії": как это сделать

CNN International добавили в Дія.ТВ, чтобы украинцы всегда были в курсе основных международных событий, просматривая качественный контент от мировых журналистов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Давно мечтали добавить к Дія.ТВ именно этот канал. Ведь хорошо всегда иметь под рукой качественные и проверенные международные новости от топового медиа, которое смотрят 2 миллиарда человек", - отметил Федоров.

Он добавил, что больше нет надобности искать этот канал на стриминговых сервисах, платформах, а просто можно открыть приложение "Дія", сделать несколько кликов и узнать последние мировые новости.

"Круто, что в "Дії" появляются англоязычные продукты. Дальше - больше. Готовы к сотрудничеству с другими иностранными каналами", - подчеркнул Федоров.

По словам министра, проект был реализован благодаря договоренностям между MEGOGO и компанией Warner Brothers Discovery.

Как смотреть новости от CNN в "Дії"

Заходите в приложение Дія 👉🏻 жмете Услуги 👉🏻 выбираете Дія.ТВ 👉🏻 CNN International.

Напомним, в приложение "Действие" добавили новый сервис, теперь там можно оценивать качество полученных услуг.