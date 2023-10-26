Коломойский передал управление медиахолдингом 1+1 media трудовому коллективу

Владелец группы компаний 1+1 media олигарх Игорь Коломойский передал управление медиахолдингом трудовому коллективу сроком 5 лет.

Об этом говорится в официальном заявлении группы компаний 1+1 media.

Отмечается, что 23 октября 2023 года Игорем Коломойским, являющимся и остающимся конечным бенефициарным владельцем группы компаний 1+1 media, было принято решение передать свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании — Ярослава Пахольчука.

Соответствующее заявление было адресовано трудовому коллективу 1+1 media и Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", - говорится в официальном заявлении Коломойского.

Полномочия управления корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов.

В заявлении говорится, что передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы 1+1 media, а решающее влияние (контроль) остается за Коломойским.

"Соответствующее решение было принято сроком на 5 лет в связи с необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий, являющихся критически важными факторами существования медиакомпании в условиях большой войны", - говорится в заявлении.

В медиахолдинге напоминают, что в настоящее время Коломойский не может полноценно осуществлять свои полномочия, поэтому эти обязанности были возложены на Ярослава Пахольчука, который руководит 1+1 media с 2019 года и в дальнейшем будет действовать в интересах команды.

СПРАВКА:

Группа 1+1 media – один из крупнейших медиахолдингов Украины с более чем 25-летней историей. В состав 1+1 media входят:

Собственные телеканалы: 1+1 Марафон, 1+1 Украина, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНИАН, Бигуди;

партнерские: Comedy Central, KVARTAL TV;

Новостные ресурсы ТСН.ua, информационное агентство «УНИАН», Главред;

Собственные продакшн-подразделения;

Партнерская OTT-платформа Киевстар ТВ и спутниковый оператор Viasat;

Образовательный проект 1+1 media school.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.

Шевченковский районный суд Киева 2 сентября избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой выходу под залог в 509 миллионов гривен.

Ранее Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило ему о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а именно более 570 миллионов гривен в течение 2013-2020 годов.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации действительно средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.

Пока Коломойский остается в СИЗО и не спешит вносить залог.