Коломойський передав управління медіахолдингом 1+1 media трудовому колективу

Власник групи компаній 1+1 media олігарх Ігор Коломойський передав управління медіахолдингом трудовому колективу строком на 5 років.

Про це йдеться в офіційній заяві групи компаній 1+1 media.

Зазначається, що 23 жовтня 2023 року Ігорем Коломойським, який є і залишається кінцевим бенефіціарним власником групи компаній 1+1 media, було прийнято рішення передати свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

Відповідна заява була адресована трудовому колективу 1+1 media та Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

"Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу", — йдеться в офіційній заяві Коломойського.

Повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів.

У заяві йдеться про те, що передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи 1+1 media, а вирішальний вплив (контроль) залишається за Коломойським.

"Відповідне рішення було ухвалено строком на 5 років у звʼязку з необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та обʼєктивного висвітлення подій, які є критично важливими факторами існування медіакомпанії в умовах великої війни", - йдеться в заяві.

У медіахолдингу нагадують, що наразі Коломойський не може повноцінно здійснювати свої повноваження, тому ці обовʼязки були покладені на Ярослава Пахольчука, який керує 1+1 media з 2019 року і надалі діятиме в інтересах команди.

ДОВІДКА:

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України з понад 25-річною історією. До складу 1+1 media входять:

Власні телеканали: 1+1 Марафон, 1+1 Україна, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН, Бігуді;

партнерські: Comedy Central, KVARTAL TV;

Новинні ресурси ТСН.ua, інформаційне агентство «УНІАН», Главред;

Власні продакшн-підрозділи;

Партнерські OTT-платформа Київстар ТБ і супутниковий оператор Viasat;

Освітній проєкт 1+1 media school.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою виходу під заставу в 509 мільйонів гривень.

Раніше Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомило йому про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, а саме понад 570 мільйонів гривень протягом 2013-2020 років.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації насправді кошти банку зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

Наразі Коломойський залишається у СІЗО та не поспішає вносити заставу.