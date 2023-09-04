Арест Коломойского. Почему судебное дело будет идти годами и что будет с группой "Приват"

2 сентября Служба безопасности Украины вручила подозрение известному бизнесмену Игорю Коломойскому. СБУ инкриминирует ему мошенничество и отмывание средств. Фигура Игоря Валерьевича достаточно известна, поэтому неожиданностью для общества стало не само подозрение, а тот факт, что суд решил отправить одного из самых богатых украинских олигархов под арест , хотя и с возможностью залога в 509 млн гривен. Другой неожиданностью стало то, что залог Коломойский вносить не стал, решив ожидать результатов суда в следственном изоляторе.

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Еще в 2019 году после ареста Игоря Коломойского, которого называли главным спонсором Владимира Зеленского во время президентской кампании, казался чем-то нереальным и абсурдным. Оппоненты как Зеленского, так и Коломойского ожидали усиления влияния "приватовцев" на украинскую экономику, и возможно даже возвращения бывшим владельцам "Приватбанка", который был национализирован еще в 2016 году. По данным СМИ на 2021 год в партии власти "Слуга Народа" насчитывалось несколько десятков депутатов , которых неформально называли "группой Коломойского". К тому же в парламенте была и депутатская группа "За Будущее!" возглавляемая давним бизнес-партнером Коломойского Игорем Палкой.

Несмотря на это, отношения Коломойского и Банковой после выборов начали портиться. О том, что у Коломойского проблемы окончательно стало ясно после того, как Министерство Юстиции США обвинило украинского бизнесмена в хищении миллиардов долларов ПриватБанка , а затем в отмывании этих средств на территории США. Впоследствии американское правительство даже ввело санкции в отношении украинского олигарха , а украинские власти восприняли это с благодарностью .

Хотя начала полномасштабной войны у Коломойского не было проблем с украинскими правоохранителями , после полномасштабного вторжения украинские власти все же пошли на прямую конфронтацию с олигархом, сначала забрав у него международный аэропорт "Днепр" , а затем лишив его контроля над ключевыми активами его империи. "Укртатнефтью" . А в феврале 2023 года стражи порядка пришли в Коломойский домой с обысками по делу о хищении около 40 млрд гривен на двух вышеупомянутых государственных нефтяных компаниях, где Коломойский является миноритарным акционером.

Игорь Коломойский, его партнеры и связанные с ним компании до полномасштабной войны, периодически фигурировали в громких коррупционных скандалах, схемы "приватовцев" периодически попадали под прицел журналистов расследователей, однако сам "Приват" является не корпорацией с вертикальной структурой, а скорее неформальной, в котором решения принимаются не на собрании акционеров, а за кофе. Так что доказать суду причастность Коломойского к тем или иным решениям менеджмента госкомпаний будет очень сложно.

При этом в неформальной структуре Привата работают квалифицированные юристы, умеющие использовать пробелы в системе юстиции. Так что на аресте Коломойского противостояния "приватовцев" и правоохранителей не завершилось, а только перешло на новый более сложный этап.

Почему Коломойский был задержан именно сейчас?

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, есть несколько версий, почему арест Игоря Коломойского произошел именно в это время. Одна из них состоит в том, что задержание олигарха совпало с отставкой главы Министерства обороны, и внимание общества нужно было переключить от коррупционных скандалов в ведомстве на что-то другое. По второй версии, поскольку дела по Коломойскому велись достаточно давно и по этим делам были приняты решения, в том числе Совета Национальной безопасности и обороны, в начале сентября просто пришло время для более активных действий правоохранителей. Рябцев отмечает, что обе эти версии не исключают друг друга.

А вот глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не согласен с тем, что заключение Коломойского под стражу может быть каким-либо образом связано с недавними скандалами в Минобороны.

“Я не вижу прямой связи с отставкой Резникова. Отвлекать от этого, не стоило. Зачем? Отставка Резникова это даже не отставка, а рокировка. Я думаю, он получит другую должность и будет работать, как говорят, послом в Великобритании. Поэтому я не вижу никакой прямой связи», – говорит Фесенко.

Он отмечает, что дело против Коломойского было открыто еще с 2014 года и велось довольно давно. А после обысков, прошедших у олигарха в феврале 2023 года, стало ясно, что дело будет в суд.

Фесенко отмечает, что Коломойский довольно известной и символической фигурой, а в правоохранительных органах понимают, что конкретные действия в отношении таких символических фигур дают максимальную огласку, которая может быть направлена как на внутреннюю аудиторию, так и на международных партнеров Украины.

“Я думаю, что это связано с тем, что сейчас активизировалась борьба с коррупцией. Надо продемонстрировать, что эта борьба идет и продемонстрировать медийно. Кроме этого, как раз в эти дни в США находятся руководители антикоррупционных институций Украины. А СБУ участвует в межведомственных соревнованиях. Сейчас эта тема обострилась, возможно, в рамках инициативы президента по усилению наказания за коррупцию, приравнению наказания к государственной измене, чтобы такие дела рассматривались СБУ. Возможно, мотивы были продемонстрировать, что СБУ может эффективно работать по таким резонансным делам”, - говорит Фесенко.

При этом он уверен, что арест Коломойского был актом, который должен продемонстрировать активную борьбу правоохранителей с коррупцией. А для этого нужна была резонансная фигура которой Коломойский достаточно давно.

“Однако сам факт задержания и что в СИЗО оказался такой известный человек, это очень показательно и очень символично. Я думаю, что ничего подобного в 2019 не могли себе представить ни Коломойский, ни его критики и оппоненты. Критики и оппоненты Зеленского тоже не могли себе представить. Единственное, что вызвало у многих удивление: почему Коломойский не стал оплачивать деньги, а ушел в СИЗО, это несколько странно выглядит. Коломойский склонен к экстравагантным поступкам, но это действительно странная ситуация”, - отмечает эксперт.

Сколько будет продолжаться дело Коломойского и чем оно может закончиться?

Рябцев уверен, что судебный процесс в отношении Коломойского будет длиться долго, поскольку любые дела касающиеся уклонения от уплаты налогов или отмывания средств достаточно длительны и идут по нескольку лет. Другой момент, что у Коломойского будут достаточно квалифицированные адвокаты, которые будут использовать все возможности правовой системы не только для отсрочки судебного процесса, но и для того, чтобы сделать его невозможным.

На вопрос о возможности экстрадиции Коломойского американским правоохранителям, у которых тоже есть вопросы к украинскому бизнесмену, Рябцев считает, что такая возможность может быть осложнена израильским гражданством Коломойского.

Просто так граждан этой страны экстрадировать нельзя. Здесь еще я думаю, что свое слово скорее всего скажут и еврейские организации. Я не скажу, что они как-нибудь будут вмешиваться в ход следствия, но они могут организовывать ту или иную информационную поддержку. Потому здесь не все так просто. Если бы гражданство было исключительно украинским, тогда это другое дело. Но здесь есть определенные юридические сложности. Здесь нельзя сказать ничего однозначного. Все зависит от линии защиты, которую выберут адвокат”, - говорит Рябцев.

По словам Фесенко, США пока не выдвигали никаких требований по экстрадиции Коломойского и пока таких требований не выдвинуто оценивать возможность экстрадиции тоже не стоит.

Рябцев также отмечает, что судебное дело может также сильно усложнить, что группа “Приват” построена на неформальных отношениях. Если посмотреть на группу "Авиас", которая по данным СМИ представляет бизнес "приватовцев" в сфере торговли нефтепродуктами, и объединяет около 1000 АЗС, то за данной бизнес-структурой стоят более 40 компаний, которые формально никак не связаны между собой, однако реализуют некую общую ценовую политику.

“В чем эта общая политика Антимонопольный комитет так и не смог выяснить. Некоторые говорят, что существует группа смотрящих за бизнесом. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но некоторые считают, что именно так происходит управление бизнесом. Однако наличие именно таких неформальных отношений она предохраняет любой бизнес от влияния на него любых органов, в том числе и правоохранительных. Я убежден, что он (Коломойский, - Delo.ua) не был задействован в операционном управлении. Скорее всего, он принимал ключевые решения, которые формировали общую политику”, - говорит Рябцев.

По его словам, весь бизнес приватовцев был построен на неформальных связях. И он был достаточно эффективен, потому что работал на тех неточностях и пробелах, которые существовали и всегда будут существовать в экономическом законодательстве любой страны. Приватовцы использовали возможности обхода общих процедур для того, чтобы получать прибыль. Что фактически могло и не являться нарушением закона.

Никакой группы Приват юридически нет. В украинском законодательстве даже нет определения финансово-промышленной группы. Украинские СМИ объединяют некоторые компании в одну группу. И если мы будем копать, искать прямые связи или отношения контроля между компаниями, которые приписываются к Привату, то вряд ли мы сможем найти эти связи в явном выражении. Поэтому и это дело будет сложным. Потому что там все строится на неформальных отношениях, там где решения принимаются не по итогам открытого собрания акционеров, а где-то за кофе. Трудно будет доказать факт принятия таких решений, и тем более причастность определенного лица к ним. Поэтому перспективы достаточно трудны, как раз из-за неформальных характеров отношений”, - говорит Рябцев.

Что ждет "Приват"?

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко считает, что арест Коломойского связан, во-первых, с претензиями к нему американского правосудия. А Украина как страна, получающая ключевую помощь в войне от США, должна демонстрировать не только умение воевать, но и умение развития общества. Одно из требований зарубежных партнеров – снижение коррупции на ключевых госпредприятиях.

Не секрет, что Коломойский был и остается акционером на стратегических госпредприятиях, которые в конце прошлого года взяло в управление Министерство обороны - "Укрнафта" и "Укртатнафта". Очевидно, что на этих предприятиях правоохранители нашли доказательную базу, что и стало причиной последних событий”, - говорит Сиренко.

Однако он отмечает, что если правоохранители, расследуя злоупотребления на государственных нефтеперерабатывающих заводах, привлекут к ответственности только одного миноритария, это будет неправильным. По мнению Сиренко, в то время на работу "Укрнафты" влияли не только решение Коломойского, но и решение должностных лиц "Нафтогаза", который тоже был акционером компании.

При этом Сиренко сомневается, что арест Коломойского существенно повлияет на работу бизнеса группы Приват. По его словам, после потери "Укрнафты" и Кременчугского НПЗ ключевому активу, который остался у "приватовцев" на топливном рынке группе "Авиас" удалось реорганизовать свои АЗС.

“Я думаю, что судя по происходящим в этой сети движениям ее ждет большое будущее. Сеть работает без добычи, без производства на общих началах. Они импортируют горючее, возят его бензовозами и продают на АЗС в среднем сегменте, как это было в последние пять лет. Помимо этого они пробуют себя в маркетинге. Обновили приложение, которое дает возможность купить топливо на 4 грн/л дешевле стелы, поэтому теперь литовский бензин А-95 у них можно купить за 49 грн/л. Они начали реализовывать свою кофейную программу. И все это происходило уже после того, как у Коломойского прошли обыски. Так что если счета компаний не арестуют, бизнес будет идти стабильно”, - говорит Сиренко.