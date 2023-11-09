"У зрителя должен выработаться свой антидот на роспропаганду, нюх на фейки" — Оксана Соколова, «Факты недели»

Руководитель проекта "Факты недели" на телеканале ICTV, телеведущая, продюсер рассказывает, зачем телевизионщикам digital аудитория и как изменились стилистика и эстетика продукта для новой платформы

"Фактам недели" - 17 лет. И впервые пришлось изменить формат на digital , открыть свой YouTube канал. Насколько эффективно оказалось такое переформатирование?

Судя по тому, что YouTube канал "Фактов недели" уже имеет 200 тысяч подписчиков, мы на правильном пути.

На самом деле, мы просто сделали то, что давно планировали. И должны уже сделать, но откладывали. Война дала нам большого "пенделя". Знаете, трудные времена всегда открывают нам новые возможности и новые способности у нас самих. Чтобы этот девятый вал нас не утопил, мы решили его оседлать. Когда началось полномасштабное вторжение, мы упустили возможность выходить в эфиры из студии, снимать традиционные наши материалы. Весь эфир пошел под нужды оперативных новостей Марафона.

Но запрос зрителя на то, по чему он приходил к нам все эти 17 лет послушать просто о сложном, разобраться в ситуации, составить прогноз дальше — никуда не исчез. Поэтому мы решили выйти к зрителю на другой площадке – digital . Там мы встретили и наших традиционных зрителей, и нашли много новых, гораздо младших. И поняли, что с ними нужно говорить на другом языке, в другой стилистике. Сейчас идет процесс взаимного открытия. Мы узнаем новую аудиторию, которая живет только в YouTube . Аудитория с удивлением открывает для себя наш проект, стандарты качественной телевизионной журналистики, оставляя комментарии и брани. И это очень круто! Для "Фактов недели" - это как новое рождение.

Какие самые большие информационные атаки совершила враждебная пропаганда? Как удается работать с пропагандой Кремля?

А нужно ли работать с пропагандой Кремля? Я вообще противница такого рода контрпропаганды, которая сейчас наводнила YouTube и телевизионную сферу. С кликабельными заголовками. Они, конечно, вызывают у зрителя ощущение сатисфакции по отношению к российским пропагандистам. Это сарказм. Но что он дает? Что, кроме злорадства? Я считаю, что нужно формировать и распространять собственные проукраинские нарративы. Вот в эту сторону направлять усилия, а не тушить пожары после поджогов роспропаганды. То есть нужно работать на опережение, формируя в украинском обществе, у нашего зрителя крепкую мировоззренческую базу, понимание картины мира. Чтобы у него выработался свой антидот на роспропаганду, обоняние на фейки. Хотя именно развенчанию фейков, я считаю, нужно уделять внимание. Развенчивать убедительными фактами, воспитывающими критическое мышление. С этим мы как раз работаем.

Я считаю, что нужно формировать и распространять собственные проукраинские нарративы.

Как вообще переформатировали вещание во время войны и какие решения оказались эффективными?

Самая глобальная переформатировка — это, безусловно, Единый Марафон, в который объединились крупнейшие телепроизводители Украины сразу после полномасштабного вторжения. Наши информационные подразделения с тех пор объединены единым брендом. Сейчас много разговоров об усталости от Марафона, но исследования разных компаний свидетельствуют, что доверие именно к Телемарафону остается очень высоким. Потому что зритель видит там много официальной информации и представителей государства.

Наш проект "Факты недели" начал выходить в Марафоне только в январе текущего года. Фактически, весь 2022 год мы работали исключительно на digital платформах, в YouTube и соцсетях. Мы не остановились ни на день.

24 февраля, в четверг, началось полномасштабное вторжение, а 27 февраля, в воскресенье, мы традиционно выпустили еженедельник в Facebook. Конечно, это был Еженедельник военного времени. Сделано без привычных инструментов. Представьте, что вы, скажем, автослесарь, который для того, чтобы собрать авто, имеет автоподъемник, электродрель, шуруповерт и т.д. Но у вас все это забрали в один момент, и вы должны сделать то же самое с помощью ручного домкрата и пассатижей. Вот примерно так мы выкручивались. Делали телевизионный продукт из балконов, бомбоубежищ, подвалов. С разных уголков страны и мира. Снимали по телефону, светили фонариками. Но все это, по-моему, только придало нашему продукту правдивости. Ибо это тот случай, когда суть гораздо важнее формы. Конечно, мы уже восстановили в последнее время, но некоторые подходы, инструменты изменились навсегда. И мы вошли в эру искусственного интеллекта.

Что вам, ввиду опыта телевидения, помогло во время войны? Какие новые навыки и опыт вы приобрели за это время?

До войны я очень заботилась об эстетике в кадре. Цвет костюма и качество гриммера могли стать серьезной темой для дискуссии перед эфиром. После полномасштабного вторжения, где-то в мае, я поймала себя на том, что записываю свои программы в студии в одном и том же синем свитере, и это не имеет для меня ни малейшего значения. Поскольку в профессиональную студию мы не имели доступа, мне пришлось овладеть профессией гримера, парикмахера, костюмера, осветителя, декоратора, работника сцены, оператора, звукорежиссера, режиссера площадки)) Вот столько людей работало со мной раньше во время записи программы. А теперь я все это могу сделать одна. И, собственно, делаю, для digital платформы.

Вообще ключевой опыт этого военного времени – адаптивность. Надо быстро овладевать новыми вызовами, приспосабливаться к новым реалиям.

Как изменилась ситуация с кадрами из-за того, что многие женщины с детьми уехали из страны, а мужчины пошли служить в ВСУ?

Так и есть. Часть девушек уехали. Часть ребят пошли служить. Коллектив обновился процентов на 70. В какой-то момент мне казалось, что команда развалилась, что это просто группа людей, которые ситуативно держатся здесь вместе, чтобы сдать проект, собирать ребятам на дроны, чтобы пережить зиму.

Но недавно мы сделали важное упражнение, которое советую каждому. Провели стратегическую сессию — в поисках нового видения, стратегии. Послушали друг друга, сверили часы. И я увидела, что команда все-таки есть! И есть понимание, куда двигаться дальше. Это очень прибавило сил! Ибо мы не можем откладывать жизнь. Мы должны жить сейчас, строить планы, стратегии, конвертировать свою энергию и свое влияние во что-то очень важное для страны.