Экосистема решений: вопреки войне МХП продолжает инвестировать в экономику Украины

За 2023 год в развитие компании было инвестировано $263 млн. Только в агронаправлении реализовано 28 инвестиционных проектов. В компании успешно внедряют точное земледелие и цифровизируют агробизнес. Подробно рассказывают заместитель председателя правления по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский и директор департамента

по агропроизводству МХП Григорий Копилевич.

Сергей Доброгорский, заместитель председателя правления по агробизнесу МХП

Кто больше всего заинтересован в результатах Digital Farming?

Точное земледелие, по крайней мере, его элементы, стало насущной потребностью каждого хозяйства, независимо от размера его земельного банка. Это составляющая успешного использования ресурсов и возобновляемого производства. Только так можно добиться рационального использования средств защиты растений, удобрений и семян.

МХП одним из первых начал внедрять элементы точного земледелия в Украине — с 2014 года. В настоящее время компания в совершенстве оперирует всеми элементами точного земледелия в пределах поля. Мы продолжаем работать по этому направлению. В то же время, можно больше заработать с каждого участка поля, уменьшив затраты на обработку и использование товарно-материальных ценностей.

Когда МХП приступила к цифровизации агробизнеса? Что явилось окончательным толчком запустить этот процесс?

Началось все восемь лет тому назад. Тогда возникла идея оцифровать производственные и сервисные процессы, которые сопровождались бумажными носителями, то есть существовали в дневниках, тетрадях или только в руководителях специалистов. Целью проекта являлась автоматизация рутинных бумажных операций и высвобождение времени специалистов агропроизводства. Это сопровождалось скоплением данных для грядущей аналитики.

Затем возник Digital Agro 360° – один из трендовых проектов в агронаправлении МХП. Это целая экосистема современных и прогрессивных решений, оцифровывающая технологию выращивания зерновых на стратегическом и оперативном уровнях. Digital Agro 360° объединяет пять авторских разработок МХП, работающих с применением искусственного интеллекта, и более 10 нишевых специализированных решений для управления агропроизводством.

От моделирования долгосрочного технологического плана до карты-задачи на технику по технологической операции, от онлайн-контроля выполнения операций до моделей машинного обучения – так сегодня работает растениеводство МХП.

Целью проекта была автоматизация рутинных бумажных операций и высвобождение времени специалистов агропроизводства.

От моделирования долгосрочного технологического плана до карты-задачи на технику по технологической операции, от онлайн-контроля выполнения операций до моделей машинного обучения – так сегодня работает растениеводство МХП.

Григорий Копилевич, директор департамента по агропроизводству МХП

Что делают с помощью Digital Agro 360°:

долгосрочное моделирование и планирование технологии выращивания;

оперативное планирование выполнения технологии, обзоры и контроль;

в режиме реального времени отслеживают соблюдение технологии;

выявляют резервы эффективности с помощью Big Data;

взаимодействуют с бортовыми системами самоходной техники относительно плановых задач и их выполнения;

автоматически генерируют первоначальную документацию.

Отдельного внимания заслуживает авторская разработка МХП по годовому планированию технологии выращивания – Digital Agro Planning. На сегодняшний день это планирование структуры посевных площадей в год или с горизонтом до пяти лет с учетом экономического фактора и четырех агрономических критериев, это накопление Big Data по каждому полю и облачное вычисление производительности каждого из них. Все алгоритмы обработки данных могут расширяться и углубляться.

Представьте, на предприятии площадью 15 тыс. га анализируют комбинации 53 млн факторов по выбранным культурам. Эти синтетические данные базируются на реальных данных и позволяют моделировать будущие состояния. Это особенно полезно, ведь в сельском хозяйстве есть переменные, требующие точного прогнозирования, например скорость истощения почвы, погодные условия и т.д. Синтетические данные настолько мощный инструмент, что, по прогнозам Gartner, к 2030 году они будут опережать реальные данные в моделях ИИ. При анализе обширных данных МХП также применяет симплекс-метод и обеспечивает комплексный подход к наиболее критичным с точки зрения технологии показателей для лучшего планирования структуры посевных площадей.

Все алгоритмы обработки данных могут расширяться и углубляться.

Кроме того, с 2016 года мы развиваем собственную цифровую платформу данных Digital AgroTech. Это мобильный офис, где агроном может видеть все поля, планировать работы, вести учет ТМЦ, делать скаутинг и мониторинг полей, отражать фазы развития культуры, фотографировать. Там содержатся данные структуры посевных площадей, карты и агрохимические анализы полей. Можно удаленно просмотреть всю историю поля и спланировать работы.

С чего, по-вашему, должно начинаться внедрение точного земледелия?

Традиционно его начинают с контроля границ полей. Земельный банк нашей компании составляет 360 тысяч га. Цифровые контуры полей создаем на базе объездов легкового транспорта (авто и квадроциклов) с точностью до RTK. Кстати, в 2023 году мы не только оцифровали весь земельный банк, но и сгруппировали его по крутизне склонов.

Следующий важный элемент точного земледелия – параллельное вождение. Вся техника на предприятиях МХП оборудована автопилотами с поддержкой RTK-сигнала. RTK позволяет с помощью спутниковой системы навигации корректировать измерения и в режиме реального времени устанавливать местоположение с сантиметровой точностью.

Посредством программного обеспечения мы создаем маршруты проходов техники по полю. Смотрим, где подъезды к полю, и с привязкой к ним выбираем лучший маршрут для техники, чтобы она при выполнении операций делала наименьшее количество проходов. Таким образом экономим время работы техники на поле и горючее.

Все ли ваши поля доступны для цифровизации?

В 2023 году мы провели картографирование урожайности трети земельного банка (133 тыс. га), задействовав 150 комбайнов самых разных марок, 99% из которых оборудованы системами передачи данных Field View Drive.

Мы оборудовали все комбайны системами картографирования, ведь какой-либо элемент точного земледелия нужно учесть, анализировать, а без детального картографирования это невозможно. В регионах сотрудничали с аутсорсинговыми компаниями, оказывавшими услуги по уборке урожаев с обязательной картографированием. Это элемент, показывающий, что мы делаем правильно, на что нужно обратить внимание, какие ошибки исправить.

В общем, нужно 3-4 года картографирования урожайности, чтобы максимально точно определить границы зон производительности поля и подобрать оптимальные нормы внесения удобрений и посева. Мы проанализировали наш земельный банк по крутизне склонов. Хотим сделать основательное исследование по подбору на склонах севооборота, обработке почвы, движению техники. То есть сначала проводили картографирование поля, затем накладывали данные урожайности на склон и получили результат, что на склонах с большой крутизной мы теряем до 1/3 урожая. В дальнейшем продолжим экономически обосновать подбор культур и технологий, которые позволят рационально использовать земельные ресурсы и сохранить плодородие почв.