В порту Констанца появится дополнительная якорная стоянка для украинского зерна

В румынском порту Констанца появится дополнительная якорная стоянка для украинского зерна, что значительно увеличит пропускную способность для перевозимых Дунаем грузов.

Об этом сообщил генеральный директор государственной компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

По его словам, румынские коллеги сообщили о завершении тендера на организацию дополнительной якорной стоянки.

Украина и Румыния договорились о запуске дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции в порту Констанца еще в декабре 2023 года.

"В прошлом году именно УДП было одним из инициаторов проекта. Мощности терминалов Констанцы не хватало для перевалки зернового потока из Украины. В порту находилось до 600 барж с зерном, которые по 30-40 дней ожидали выгрузки", - отметил Москаленко.

Он подчеркнул, что с того времени большинство украинского аграрного экспорта снова вернулись в порты Большой Одессы.

"Но дунайское направление не теряет актуальности. Наши американские партнеры отмечают, что Дунай является резервной логистикой, которую нужно усиливать и развивать", - подчеркнул Москаленко.

Он отметил, что даже при таких условиях стоянка не будет простаивать. УДП замещает украинскую агропродукцию зерном из Среднего Дуная, а в планах ежемесячно доставлять в Констанцу до 200-250 тысяч тонн.

УДП предлагает комплексную услугу – речной фрахт плюс перевалку борт-борт в Констанце.

Как прогнозирует Москаленко, если же на Дунай снова вернется основной экспортный поток из Украины, якорная стоянка станет спасательным кругом, который значительно увеличит пропускную способность.

Украина увеличивает экспорт зерна через порты Румынии

Благодаря резкому увеличению поставок из Украины и текущим инфраструктурным проектам черноморский порт Румынии Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году.

Согласно сообщению, в прошлом году порт отгрузил 36 миллионов метрических тонн зерна, что на 50% больше, чем в прошлом году. Украинское зерно составило примерно 40% от общего объема, или 14 млн тонн по сравнению с 13,0 млн на конец ноября и с 8,6 млн за весь 2022 год.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала самым альтернативным экспортным маршрутом Киева после начала полномасштабного вторжения.

Румыния стремится увеличить свою транзитную способность для украинского зерна до 4 миллионов тонн в месяц и сейчас модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру в порту и вокруг него.

Через территорию Румынии на экспорт идет до 60% украинского зерна .

УДП запускает контейнерные караваны Дунаем

Напомним, Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

Также УДП начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов:

Украина – Галац. Наиболее быстрый маршрут для перебрасывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

Украина – Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Украина – Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

В 2023 году УДП была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.