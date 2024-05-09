Екосистема рішень: попри війну МХП продовжує інвестувати в економіку України

За 2023 рік у розвиток компанії було інвестовано $263 млн. Лише в агронапрямі реалізовано 28 інвестиційних проєктів. У компанії вдало впроваджують точне землеробство та цифровізують агробізнес. Детально розповідають заступник голови правління з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський та директор департаменту

з агровиробництва МХП Григорій Копілевич.

Сергій Доброгорський, заступник голови правління з агробізнесу МХП

Хто найбільше зацікавлений у результатах Digital Farming?

Точне землеробство, принаймні його елементи, стало нагальною потребою кожного господарства, незалежно від розміру його земельного банку. Це складова успішного використання ресурсів та відновлювального виробництва. Лише так можна досягти раціонального використання засобів захисту рослин, добрив та насіння.

МХП однією з перших почала впроваджувати елементи точного землеробства в Україні — з 2014 року. Нині компанія досконало оперує всіма елементами точного землеробства у межах поля. Ми продовжуємо працювати у цьому напрямі. Водночас можна більше заробити з кожної ділянки поля, зменшивши витрати на обробіток та використання товарно-матеріальних цінностей.

Коли МХП розпочала цифровізацію агробізнесу? Що стало остаточним поштовхом запустити цей процес?

Почалося все вісім років тому. Тоді виникла ідея оцифрувати виробничі та сервісні процеси, які супроводжувалися паперовими носіями, тобто існували у щоденниках, зошитах чи лише у головах спеціалістів. Метою проєкту була автоматизація рутинних паперових операцій і вивільнення часу фахівців агровиробництва. Це супроводжувалося накопиченням даних для майбутньої аналітики.

Потім виник Digital Agro 360° — один із трендових проєктів у агронапрямі МХП. Це ціла екосистема сучасних та прогресивних рішень, яка оцифровує технологію вирощування зернових на стратегічному та оперативному рівнях. Digital Agro 360° об’єднує п’ять авторських розробок МХП, які працюють із застосуванням штучного інтелекту, та понад 10 спеціалізованих нішевих рішень для управління агровиробництвом.

Від моделювання довгострокового технологічного плану до мапи-завдання на техніку щодо технологічної операції, від онлайн-контролю виконання операцій до моделей машинного навчання — так сьогодні працює рослинництво МХП.

Метою проєкту була автоматизація рутинних паперових операцій і вивільнення часу фахівців агровиробництва

Від моделювання довгострокового технологічного плану до мапи-завдання на техніку щодо технологічної операції, від онлайн-контролю виконання операцій до моделей машинного навчання — так сьогодні працює рослинництво МХП.

Григорій Копілевич, директор департаменту з агровиробництва МХП

Що роблять за допомогою Digital Agro 360°:

довгострокове моделювання та планування технології вирощування;

оперативне планування виконання технології, огляди та контроль;

у режимі реального часу відстежують дотримання технології;

виявляють резерви ефективності за допомогою Big Data;

взаємодіють із бортовими системами самохідної техніки щодо планових завдань та їх виконання;

автоматично генерують первинну документацію.

Окремої уваги заслуговує авторська розробка МХП щодо річного планування технології вирощування — Digital Agro Planning. На сьогодні це планування структури посівних площ на рік або з горизонтом до п’яти років з урахуванням економічного чинника та чотирьох агрономічних критеріїв, це накопичення Big Data щодо кожного поля та хмарне обчислення продуктивності кожного з них. Усі алгоритми оброблення накопичених даних можуть розширюватися та поглиблюватися.

Уявіть, для підприємства площею 15 тис. га аналізують комбінації 53 млн чинників за обраними культурами. Ці синтетичні дані базуються на реальних даних і дозволяють моделювати майбутні стани. Це особливо корисно, адже у сільському господарстві є змінні, які потребують точного прогнозування, наприклад, швидкість виснаження ґрунту, погодні умови тощо. Синтетичні дані є настільки потужним інструментом, що, за прогнозами Gartner, до 2030 року вони випереджатимуть реальні дані у моделях ШІ. Під час аналізу великих даних МХП також застосовує симплекс-метод і цим забезпечує комплексний підхід до найбільш критичних з погляду технології показників для кращого планування структури посівних площ.

Усі алгоритми оброблення накопичених даних можуть розширюватися та поглиблюватися.

Крім того, від 2016 року ми розвиваємо власну цифрову платформу даних Digital AgrоTech. Це такий собі мобільний офіс, де агроном може бачити всі поля, планувати роботи, вести облік ТМЦ, робити скаутинг та моніторинг полів, відображати фази розвитку культури, фотографувати. Там містяться дані структури посівних площ, мапи та агрохімічні аналізи полів. Можна віддалено будь-коли переглянути всю історію поля та спланувати роботи.

З чого, на вашу думку, має починатися впровадження точного землеробства?

Традиційно його розпочинають із контролю меж полів. Земельний банк нашої компанії становить 360 тис. га. Цифрові контури полів створюємо на основі об’їздів легкового транспорту (авто та квадроциклів) з точністю до RTK. До речі, у 2023 році ми не лише оцифрували весь земельний банк, а й згрупували його за крутизною схилів.

Наступний важливий елемент точного землеробства — паралельне водіння. Вся техніка на підприємствах МХП обладнана автопілотами з підтриманням RTK-сигналу. RTK дозволяє за допомогою супутникової системи навігації коригувати вимірювання та у режимі реального часу встановлювати місцерозташування із сантиметровою точністю.

За допомогою програмного забезпечення ми створюємо маршрути проходів техніки полем. Дивимося, де під’їзди до поля, і з прив’язкою до них вибираємо найкращий маршрут для техніки, щоб вона під час виконання операцій робила найменшу кількість проходів. У такий спосіб економимо час роботи техніки на полі та пальне.

Чи всі ваші поля доступні для цифровізації?

2023 року ми провели картографування врожайності третини земельного банку (133 тис. га), задіявши 150 комбайнів найрізноманітніших марок, 99% з яких обладнані системами передавання даних Field View Drive.

Ми обладнали всі комбайни системами картографування, адже будь-який елемент точного землеробства потрібно облікувати, аналізувати, а без детального картографування це неможливо. У регіонах співпрацювали з аутсорсинговими компаніями, які надавали послуги зі збирання врожаїв з обов’язковим картографуванням. Це елемент, який показує, що ми робимо правильно, на що потрібно звернути увагу, які помилки виправити.

Загалом потрібно бодай 3-4 роки картографування врожайності, щоб максимально точно визначити межі зон продуктивності поля та підібрати оптимальні норми внесення добрив і посіву. Ми проаналізували наш земельний банк за крутизною схилів. Хочемо зробити ґрунтовне дослідження щодо підбору на схилах сівозміни, обробітку ґрунту, руху техніки. Тобто спочатку проводили картографування поля, потім накладали дані врожайності на схил і отримали результат, що на схилах з великою крутизною ми втрачаємо до 1/3 частини врожаю. Надалі продовжимо, щоб економічно обґрунтувати підбір культур і технологій, які дозволять раціонально використовувати земельні ресурси та зберегти родючість ґрунтів.