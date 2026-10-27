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У 200 тисяч російських компаній та підприємців закінчилися гроші на виплату боргів

Рубль
У 200 тисяч російських компаній та підприємців закінчилися гроші на виплату боргів

У Росії уповільнення економіки, спад прибутків і високі процентні ставки призвели до того, що близько 200 тисяч юридичних осіб та індивідуальних підприємців втратили можливість вчасно розраховуватися за банківськими кредитами.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Time.

Станом на 1 серпня 2026 року 28% усіх позичальників у російських банках мали труднощі з погашенням позик. Від початку року цей показник зріс на 4 процентні пункти, проти довоєнного періоду збільшився більш ніж удвічі і став рекордним за всі сім років доступної офіційної статистики. За роки війни категорія проблемних боржників поповнилася на понад 140 тисяч підприємців і компаній, а порівняно з 2019 роком їхня кількість зросла вчетверо (плюс 150 тисяч).

Аналітики вказують, що військовий бум у російській економіці 2023–2024 років остаточно вичерпався: річні темпи зростання ВВП із понад 4% сповільнилися до 0,6% у першому півріччі цього року. 

Водночас цивільні галузі промисловості стагнують або скорочуються з 2024 року, а прибутки бізнесу падають другий рік поспіль. За даними Росстату, сальдовий фінансовий результат (прибуток мінус збитки) за січень–червень склав 12 трлн рублів, що на 1 трлн менше, ніж торік, і на 3 трлн нижче за рівень першого півріччя 2024 року.

Хвиля корпоративних дефолтів і жорстка політика Центробанку

Брак коштів на обслуговування дорогих кредитів уже спричинив серію невиплат на ринку корпоративних облігацій: за січень–вересень технічний дефолт допустили 33 компанії (на 9 більше, ніж за весь минулий рік), при цьому 17 із них перейшли в стан повноцінного дефолту.

Агентство прогнозує подальше наростання кредитних ризиків, оскільки відновлення зростання економіки не очікується: Міністерство економічного розвитку РФ прогнозує на наступний рік лише 1,2% зростання ВВП за фактичної стагнації інвестицій (+0,2%). 

Водночас Центробанк РФ на засіданні 23 жовтня зберіг ключову ставку на рівні 14% та підвищив орієнтир на наступний рік до 12,5–13,5%, відмовившись від попередніх планів знизити її до 8–9%.

Сам російський регулятор також фіксує накопичення неякісних активів на банківських балансах: хоча суто прострочена заборгованість компаній становить 3,7%, ширший показник проблемних позик уже досяг 12,9%. Тільки за серпень портфель проблемних кредитів збільшився на 0,6 трильйона рублів, переважно внаслідок погіршення фінансового стану підприємств вугільної галузі та електроенергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії кожна п'ята компанія готує звільнення працівників через податки на війну: у 2027 році оптимізувати штат планують 19,3% організацій.

Автор:
Максим Кольц

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