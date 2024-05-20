Госдеп США планирует воспользоваться правом конфисковать российские активы

В Государственном департаменте США заявили о намерении воспользоваться недавно принятым законом для конфискации российских активов в США в пользу Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Россия "должна заплатить за восстановление разрушенного Путиным".

"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться. Мы работаем с партнерами по G7, чтобы они увидели, что обездвиженные суверенные активы России используются для устранения ущерба, который Путин продолжает наносить Украине", - отметил Блинкен.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен на следующей неделе будет призывать других финансовых чиновников G7 согласиться на план использования процентов от доходов из замороженных российских активов для скорой помощи Украине.

Заметим, Конгресс США поддержал законопроект " Акт о мире через силу в 21 веке". Он разрешает конфискацию активов Российской Федерации для нужд Украины и расширяет санкции против Москвы.

В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

"Речь идет о физических и юридических лицах, в отношении которых введены санкции ЕС и Великобритании, каждое физическое и юридическое лицо, которые отвечают критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года, исполнительным Указом президента США № 14024 (санкции, связанные с определенной вредной деятельностью правительства РФ); запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию)", - объяснила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Замороженные активы РФ в пользу Украины: что говорят в мире

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Напомним, что 8 мая послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.