США попытаются убедить G7 передать Украине доходы от замороженных активов РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на следующей неделе будет призывать других финансовых чиновников G7 согласиться на план использования процентов от доходов с замороженных российских активов для скорой помощи Украине.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минфина США.

По его словам, G7 делает продвижение в достижении консенсуса по использованию части из 300 миллиардов долларов замороженных российских суверенных активов, заблокированных после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Министрам финансов G7 поручено разработать рекомендации лидерам G7, которые должны быть приняты на саммите в июне в южной Италии.

Ранее Еллен настаивала на полной конфискации активов, в основном замороженных в евро. Однако европейские чиновники, обеспокоенные рисками для евро и юридическими прецедентами, отказались от этого плана, предпочтя более консервативный подход распределения доходов – примерно 3,5 миллиарда долларов в год – в фонд для Украины.

США предложили перенести процентные доходы с активов на обеспечение облигаций или ссуд, которые предоставят Украине до 50 миллиардов долларов в ближайшей перспективе, поскольку страна сталкивается с растущим военным давлением России на востоке и севере.

Этот план вызывает некоторые споры, поскольку он потребует от западных государств удержания активов примерно на 20 лет, отметил Джош Липски, старший директор Центра геоэкономики Atlantic Council.

В G7 отказались от конфискации российских активов

Ранее издание Financial Times писало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов, страны-члены ищут куда более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 млрд евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".

Согласно этому плану, G7 создаст специальную компанию, которая будет выпускать долговые обязательства от России под залог ее замороженных активов. Залог будет требоваться только в случае непогашения долга.

При этом 8 мая постоянные представители стран-членов Европейского Союза сделали решающий шаг по передаче Украине доходов от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.

Добавим, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России и могут направить их в Украину. Однако Киев сообщил западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.