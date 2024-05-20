Держдеп США планує скористатися правом конфіскувати російські активи

У Державному департаменті США заявили про намір скористатися нещодавно ухваленим законом для конфіскації російських активів у США на користь України.

Про це йдеться в заяві відомства.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Росія "має заплатити за відновлення зруйнованого Путіним".

"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами з G7, щоб вони побачили, що знерухомлені суверенні активи Росії використовуються для усунення збитків, які Путін продовжує завдавати Україні", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен наступного тижня закликатиме інших фінансових чиновників G7 погодитися на план використання відсотків від доходів із заморожених російських активів для швидкої допомоги Україні.

Зауважимо, Конгрес США підтримав законопроєкт "Акт про мир через силу у 21 столітті". Він дозволяє конфіскацію активів Російської Федерації для потреб України та розширює санкції проти Москви.

Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.

"Йдеться про фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджені санкції ЄС та Великої Британії, кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року, виконавчим Указом президента США № 14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); виконавчим Указом президента США № 14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ); виконавчим Указом президента США № 14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію)", - пояснила посол України в США Оксана Маркарова.

Заморожені активи РФ на користь України: що кажуть у світі

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Нагадаємо, що 8 травня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.