У Конгресі США можуть дозволити конфіскацію активів РФ для України: деталі законопроєкту

У Конгресі Сполучених Штатів Америки можуть дозволити конфіскацію активів Російської Федерації для потреб України та розширити санкції проти Москви.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, саме це передбачає для України оприлюднений 17 квітня законопроєкт "Акт про мир через силу у 21 столітті". Це один из чотирьох документів, які пропонує ухвалити спікер Палати представників Майк Джонсон (три інших стосуються безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню).

Як зауважила Маркарова, в частині, що стосується України законопроєктом передбачається можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України.

Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.

"Йдеться про фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджені санкції ЄС та Великої Британії, кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року, виконавчим Указом президента США № 14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); виконавчим Указом президента США № 14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ); виконавчим Указом президента США № 14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію)", - пояснила Маркарова.

Крім того, законопроєкт передбачає, що президент США повинен подати до Конгресу звіт і запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи ідентифікованої у вищезазначену звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.

"Закон містить ще ряд інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційноії політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США", - підкреслила Маркарова.

Вона зауважила, що було вирішено поєднати цей документ з усіма законопроєктами по міжнародній допомозі США в один пакет.

Зауважимо, що Палата представників Конгресу США оприлюднила новий законопроєкт військової допомоги Україні, який передбачає майже 61 мільярд доларів та ракети ATACMS.

Раніше Маркарова оприлюднила деталі законопроєкту щодо вкрай необхідної оборонної допомоги від США України.

У разі успішного прийняття у Палаті представників, законопроєкти має схвалити ще Сенат. Після цього їх має підписати президент США Джо Байден.

Байден, в свою чергу, оголосив, що підпише окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню після того, як їх підтримає Конгрес. Відповідна заява президента Сполучених Штатів оприлюднена 17 квітня на сайті Білого дому.

"Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат має швидко послідувати за ним. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів, і ми не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - йдеться в заяві президента США.

Джерело фото: ua.depositphotos.com