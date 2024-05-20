На Харьковщине шесть погибших, в Херсонской и Запорожской областях есть раненые: ситуация в регионах

В ночь на понедельник, 20 мая, российские оккупанты запустили для удара по Украине баллистическую ракету и ударные БПЛА. Украинским защитникам неба удалось уничтожить все вражеские "шахеды".

ПВО уничтожили все 29 вражеских "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, оккупанты атаковали Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска в РФ.

В результате противовоздушного боя все 29 "шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.

В Харьковской области шестеро погибших

В Харьковской области в результате удара россиян 19 мая по Черкасской Лозовой ракетой "Искандер-М" пострадали 28 человек, погибли шестеро, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Вчера в Харькове в результате обстрела территории Центрального парка культуры и отдыха были повреждены здание кинотеатра, забор, здание ресторана, автомобиль. Пострадали две женщины.

Также в Харькове россияне обстреляли городское кладбище №2. Поврежден остекление окон АЗС.

В с. Ивашки Богодуховского района в результате артиллерийских обстрелов повреждены шесть частных домов.

В Волчанске в результате обстрела погиб 63-летний мужчина, еще один мужчина пострадал.

В с. Новоосиново Купянский район из-за обстрела из РСЗО погибли два человека, пострадали пятеро, подчеркнул глава ОГА.

В с. Ковшаровка Купянского района в результате обстрела из РСЗО погибли три человека, пострадали четверо.

В Запорожской области из-за обстрелов ранен мужчина

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в течение суток оккупанты 378 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.

Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке. 170 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 19 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Роботино, Малиновку, Левадное. 187 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малиновки и Степногорска.

Один мужчина ранен во время вражеской атаки по Пологовскому району.

За сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилья.

В Херсонской области 8 раненых

За минувшие сутки российские захватчики нанесли удары по 19 населенным пунктам Херсонской области, сообщил председатель областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Новокаиры, Нововоронцовка, Новорайск, Берислав, Золотая Балка, Дорожное, Новоалександровка, Широкая Балка, Михайловка, Никольское, Тягинка, Антоновка, Станислав, Садовое, Зимовник, Мачкаяк.

Повреждены многоэтажка и 21 частный дом, хозяйственная постройка, гаражи и три автомобили. Зафиксированы попадания в объекты коммунальной и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Из-за российской агрессии восемь человек получили ранения.

Армия РФ 11 раз обстреляла Сумщину

Ночью и утром 20 мая российские войска 11 раз обстреляли пограничные и населенные пункты Сумской области, в общей сложности зафиксировано 49 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.

Обстрелам подверглись населенные пункты Николаевской, Хотинской, Белопольской, Новослободской, Эсманьской, Шалыгинской, Середино-Будской и Свеской общин.

По Шалыгинскому и Белопольскому общинам враг ударил из минометов.

Середино-Будская и Николаевская общины подверглись обстрелам из ствольной артиллерии.

На Хотинскую общину захватчики с беспилотника сбросили боеприпас типа ВОГ, раздались два взрыва.

Захватчики обстреляли Днепропетровщину

До позднего вечера враг продолжал избивать по Никопольщине Днепропетровской области. С атак началось и утро, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Агрессор целил по району дронами-камикадзе и артиллерией. Страдали Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.