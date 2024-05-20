На Харківщині шестеро загиблих, у Херсонській та Запорізькій областях є поранені: ситуація у регіонах

У ніч проти понеділка, 20 травня, російські окупанти запустили для удару по Україні балістичну ракету та ударні БПЛА. Українським оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі "шахеди".

ППО знищили усі 29 ворожих "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

У результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

На Харківщині шестеро загиблих

У Харківській області внаслідок удару росіян 19 травня по Черкаській Лозовій ракетою «Іскандер-М» постраждали 28 людей, загинули шестеро, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Вчора у Харкові внаслідок обстрілу території Центрального парку культури та відпочинку були пошкоджені будівля кінотеатру, паркан, будівля ресторану, автомобіль. Постраждали двоє жінок.

Також у Харкові росіяни обстріляли міське кладовище №2. Пошкоджене скління вікон АЗС.

У с. Івашки Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджені шість приватних будинків.

У Вовчанську внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік, ще один чоловік постраждав.

У с. Новоосинове Куп'янський район через обстріл із РСЗВ загинули двоє людей, постраждали п'ятеро, підкреслив очільник ОДА.

У с. Ківшарівка Куп’янського району внаслідок обстрілу із РСЗВ загинули троє людей, постраждали четверо.

У Запорізькій області через обстріли поранений чоловік

Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти 378 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці. 170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 19 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне. 187 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки по Пологівському району.

За добу надійшло 4 повідомлення про руйнування житла.

На Херсонщині восьмеро поранених

За минулу добу російські загарбники здійснили удари по 19 населених пунктах Херсонської області, повідоми голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе і Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка та 21 приватний будинок, господарча споруда, гаражі і три автомобілі. Зафіксовані влучання в об'єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури.

Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення.

Армія РФ 11 разів обстріляла Сумщину

Вночі та зранку 20 травня російські війська 11 разів обстріляли прикордоння та населені пункти Сумської області, загалом зафіксовані 49 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади.

По Шалигинській та Білопільській громадах ворог вдарив з мінометів.

Середино-Будська та Миколаївська громади зазнали обстрілів із ствольної артилерії.

На Хотінську громаду загарбники з безпілотника скинули боєприпас типу ВОГ, пролунали два вибухи.

Загарбники обстріляли Дніпропетровщину

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині Дніпропетровської області. З атак розпочався й ранок, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.