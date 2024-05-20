Украинские беспилотники STING Mad Maх уничтожают вражеские склады БК, — Юрий Голик

Среди отечественных БПЛА, уже находящихся на вооружении в ВСУ – ударный коптер STING-3 Mad Maх. Его создала и производит команда украинских инженеров, которых собрал предприниматель-волонтер Юрий Голик вместе с партнерами. Свежие кадры работы бомбера в руках пилотов 28-й отдельной механизированной бригады он опубликовал в своем Facebook.

Видео демонстрируют прицельную и высокорезультативную работу военных подразделений по составам БК, которые россияне рассредоточили по почти разрушенному поселку. Естественно, территория защищена и средствами радиоэлектронной борьбы. Но ни увеличение количества тайников, ни влияние РЭБов не помогли. Причина – конструкторы из команды Голика заложили в Mad Maх «врожденную» неуязвимость к влиянию РЭБ. Коптеры имеют защищенную линию сигнала и телеметрию, которой не могут помешать помехи. Для этого разработка ППРЧ изменяет частоту рандомным образом.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием моделей дронов. Получаем обратную связь от военных, их пожелания и рекомендации. Наши инженеры ищут пути реализовать эти изменения технологически. Как результат – горящая техника, позиции и составы нападающих. Это очень мотивирует работать дальше», — говорит Юрий Голик .