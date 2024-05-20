Українські безпілотники STING Mad Maх нищать ворожі склади БК, — Юрій Голик

Серед вітчизняних БПЛА, які вже перебувають на озброєнні у ЗСУ – ударний коптер STING-3 Mad Maх. Його створила і виготовляє команда українських інженерів, яких зібрав підприємець-волонтер Юрій Голик разом з партнерами. Свіжі кадри роботи бомбера в руках пілотів 28 окремої механізованої бригади він опублікував у своєму Facebook.

Відео демонструють прицільну та високорезультативну роботу військових підрозділу по складам БК, які росіяни розосередили по майже зруйнованому селищу. Звісно, територія захищена й засобами радіоелектронної боротьби. Але ані збільшення кількості схованок, ані вплив РЕБів не допомогли. Причина – конструктори з команди Голика заклали у Mad Maх «вроджену» невразливість до впливу РЕБ. Коптери мають захищену лінію сигналу та телеметрію, якій не можуть завадити перешкоди. Для цього технологія ППРЧ змінює частоту рандомним чином.

«Ми постійно працюємо над вдосконаленням моделей дронів. Отримуємо зворотній зв’язок від військових, їхні побажання та рекомендації. Наші інженери шукають шляхи втілити ці зміни технологічно. Як результат – палаюча техніка, позиції та склади нападників. Це дуже мотивує працювати далі», — говорить Юрій Голик.