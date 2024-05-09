Зеленский подписал указ об увольнении Залужного с военной службы и назначил новых командующих ССО и Сил поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении эксглавнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья, а также назначил новых командующих ССО и Сил поддержки ВСУ.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента Украины.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №309/2024 от 8 мая 2024 года.

Вместе с тем, указом №316/2024 от 9 мая 2024 года Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании:

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе.

Напомним, 8 февраля президент уволил Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

Какие еще произошли кадровые изменения

Кроме этого, Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №313/2024 от 9 мая 2024 года.

Напомним, Лупанчук был назначен вместо уволенного с должности командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко 3 ноября 2023 года.

На место Лупанчука Зеленский назначил Александра Трепака:

"Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе №314/2024 от 9 мая 2024 года.

Александр Трепак – Герой Украины, был командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения, позже назначен начальником штаба – заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, указом №315/2024 от 9 мая 2024 года Зеленский назначил Герегу Дмитрия Михайловича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины.

Дмитрий Герега – генерал-майор, неоднократно привлекавшийся к выполнению задач в рамках операции Объединенных Сил на территории Донецкой и Луганской областей. Назначен на должность вместо уволенного бригадного генерала Александра Яковца.

Справка :

Силы специальных операций ВСУ – отдельный род сил Вооруженных Сил Украины, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Они комплектуются специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в области разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций.

Силы поддержки ВСУ – орган военного управления и одно из основных формирований в составе Вооруженных сил, объединяющее под своим командованием пять основных военных компонентов – радиоэлектронная борьба (РЭБ), инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военно-топографическая служба, Гидрометеорологическая служба и кинологическая служба.