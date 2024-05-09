Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з військової служби і призначив нових командувачів ССО і Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби за станом здоровʼя, а також призначив нових командувачів ССО і Сил підтримки ЗСУ.

Відповідні укази було оприлюднено на сайті президента України.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі №309/2024 від 8 травня 2024 року.

Разом з тим, указом №316/2024 від 9 травня 2024 року Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії:

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

Які ще відбулися кадрові зміни

Крім цього, Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №313/2024 від 9 травня 2024 року.

Нагадаємо, Лупанчук був призначений замість звільненого з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка 3 листопада 2023 року.

На місце Лупанчука Зеленський призначив Олександра Трепака:

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №314/2024 від 9 травня 2024 року.

Олександр Трепак — Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Крім того, указом №315/2024 від 9 травня 2024 року Зеленський призначив Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.

Дмитро Герега – генерал-майор, неодноразово залучався до виконання завдань у рамках операції Об’єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей. Призначений на посаду замість звільненого бригадного генерала Олександра Яковця.

Довідка:

Сили спеціальних операцій ЗСУ – це окремий рід сил Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.

Сили підтримки ЗСУ – орган військового управління та одне з основних формувань у складі Збройних сил, яке об'єднує під своїм командуванням п'ять основних військових компонентів — радіоелектронна боротьба (РЕБ), інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), військово-топографічна служба, Гідрометеорологічна служба та кінологічна служба.