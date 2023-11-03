Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 листопада, звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Замість нього посаду обійняв Сергій Лупанчук.

Відповідні укази №727/2023 та №728/2023 оприлюднені на сайті Офісу президента.

"Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №727/2023.

Віктор Хоренко – генерал-майор, учасник російсько-української війни. Був призначений на посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 25 липня 2022 року.

Іншим указом №728/2023 Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться у документі.

У відкритих джерелах наразі немає жодних даних про Лапанчука та його роботу в ЗСУ.

ДОВІДКА:

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.