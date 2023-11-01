Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію та призначив її очільника

Президент Володимир Зеленський своїм указом у Сумах створив міську військову адміністрацію та призначив її керівником чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка.

Про це йдеться в указі президента №720/2023.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також згідно з розпорядженням президента України №184/2023-рп начальником Сумської міської військової адміністрації призначено Дрозденка Олексія Олександровича.

Він був заступником голови Сумської ОВА з 30 червня 2023 року.

Зауважимо, мер Сум Олександр Лисенко вийшов з-під варти, внісши 5 жовтня заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Такий запобіжний захід ВАКС визначив Лисенку 4 жовтня. За два дні до того Національне антикорупційне бюро повідомило меру, а також директору департаменту інфраструктури мерії Сум Олександру Журбі про підозру в хабарництві.

За даними слідства, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Лисенка з підлеглим затримали у момент отримання одного з траншів хабаря у розмірі 1,4 мільйона гривень. Їм інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Виконання обов’язків Сумського міського голови "на час відсутності" мера Олександра Лисенка було покладено на керуючого справами виконавчого комітету Юлію Павлик.

Саме через це президент Володимир Зеленський утворив у Сумській громаді військову адміністрацію і призначив її начальником іншу людину.