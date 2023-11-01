Зеленский создал в Сумах городскую военную администрацию и назначил ее руководителя

Президент Владимир Зеленский своим указом в Сумах создал городскую военную администрацию и назначил ее руководителем действующего заместителя председателя Сумской ОВА Алексея Дрозденко.

Об этом говорится в указе президента №720/2023.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также согласно распоряжению президента Украины №184/2023-рп начальником Сумской городской военной администрации назначен Дрозденко Алексей Александрович.

Он являлся заместителем председателя Сумской ОВА с 30 июня 2023 года.

Отметим, мэр Сум Александр Лисенко вышел из-под стражи, внеся 5 октября залог в размере 3 миллионов гривен.

Такую меру пресечения ВАКС избрал Лысенко 4 октября. За два дня до этого Национальное антикоррупционное бюро сообщило мэру, а также директору департамента инфраструктуры мэрии Сум Александру Журбе о подозрении во взяточничестве.

По данным следствия, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателя 2,13 миллиона гривен, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Лысенко с подчиненным задержали в момент получения одного из траншей взятки в размере 1,4 миллиона гривен. Им инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Исполнение обязанностей Сумского городского головы "на время отсутствия" мэра Александра Лысенко было возложено на управляющего делами исполнительного комитета Юлию Павлик .

Именно поэтому президент Владимир Зеленский образовал в Сумской общине военную администрацию и назначил ее начальником другого человека.