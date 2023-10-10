В Сумах призначили виконуючу обов'язки мера після відсторонення Лисенка

Виконання обов’язків Сумського міського голови "на час відсутності" мера Олександра Лисенка було покладено на керуючого справами виконавчого комітету Юлію Павлик. Як повідомляють в мерії, про це йдеться в розпорядженні мера №572-К від 6 жовтня.

Як зазначається на сайті мерії, Павлик в 2019-2020 роках була помічником Лисенка як міського голови, в 2014-2019 роках - головним спеціалістом департаменту комунікацій та інформаційної політики, управління з господарських та загальних питань Сумської міськради, а в 2012-2014 роках працювала фахівецем регіонального центру дистанційного навчання Сумського державного університету.

Нагадаємо, що 9 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відсторонив Лисенка від посади на два місяці. Про це просили детективи Національного антикорупційного бюро.

До цього, 4 жовтня, ВАКС визначив Лисенку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти в разі внесення застави в 3 мільйона гривень, що й було зроблено вже наступного дня. В свою чергу, як передає у вівторок "Суспільне", викритий разом з ним директора департаменту інфраструктури мерії Сум Олександр Журба 10 жовтня теж вийшов з-під арешту, внісши заставу в 1,476 мільйона гривень.

2 жовтня НАБУ повідомило меру та Журбі про підозру в хабарництві. За даними слідства, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Зазначимо, що частина 4 статті 368 Кримінального кодексу, яку інкримінують Лисенку, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином, у разі обвинувачувального вироку мер втратить посаду, через що президент Володимир Зеленський зможе утворити в Сумській громаді військову адміністрацію і призначити її начальником іншу людину.