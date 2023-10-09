Суд відсторонив мера Сум Лисенка від посади

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 9 жовтня відсторонив Олександра Лисенка на два місяці від посади Сумського міського голови. Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суд задоволнив відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. 4 жовтня ВАКС визначив Лисенку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти в разі внесення застави в 3 мільйона гривень, що й було зроблено вже наступного дня.

Нагадаємо, що 2 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило меру, а також директору департаменту інфраструктури мерії Сум Олександру Журбі про підозру в хабарництві.

За даними слідства, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Зазначимо при цьому, що у вересні 2022 року на корупційному адміністративному правопорушенні був викритий мер іншого обласнго центру - Чернігова - Владислав Атрошенко. Вже на початку грудня йому присудили символічний штраф у 6,8 тисячі гривень, але при цьому на рік позбавили права обіймати посаду.

Чернігівська міська рада 9 лютого вже нинішнього року поклала виконання обов'язків міського голови на свого секретаря Олександра Ломака, однак вже за два дні президент Володимир Зеленський утворив у Чернігові військову адміністрацію, попри петицію громадян, ініційовану Ломаком ще влітку. 17 лютого начальником міської адміністрації було призначено Дмитра Брижинського.

Частина 4 статті 368 КК, яку інкримінують зараз Лисенку, передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Таким чином, у разі обвинувачувального вироку мер вже "повноцінно" втратить нинішню посаду, через що Зеленський отримає право утворити військову адміністрацію і в Сумській громаді.