Суд отстранил мэра Сум Лысенко от должности

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 9 октября отстранил Александра Лысенко на два месяца от должности Сумского городского головы. Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро. 4 октября ВАКС определил Лысенко меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти в случае внесения залога в 3 миллиона гривен, что и было сделано уже на следующий день.

Напомним, что 2 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило мэру, а также директору департамента инфраструктуры мэрии Сум Александру Журбе о подозрении во взяточничестве.

По данным следствия, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателя 2,13 миллиона гривен, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Отметим также, что в сентябре 2022 года на коррупционном административном правонарушении был разоблачен мэр другого областного центра - Чернигова - Владислав Атрошенко. Уже в начале декабря ему присудили символический штраф в 6,8 тысячи гривен, но при этом на год лишили права занимать должность.

Черниговский городской совет 9 февраля уже нынешнего года возложил исполнение обязанностей городского головы на своего секретаря Александра Ломака, однако уже через два дня президент Владимир Зеленский образовал в Чернигове военную администрацию, несмотря на петицию граждан, инициированную Ломако еще летом. 17 февраля начальником городской администрации был назначен Дмитрий Брижинский.

Часть 4 статьи 368 УК, вменяемая сейчас Лысенко, предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Таким образом, в случае обвинительного приговора мэр уже "полноценно" потеряет нынешнюю должность, ввиду чего Зеленский получит право образовать военную администрацию уже и в Сумской общине.