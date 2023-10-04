Пойманного на взятке мэра Сум арестовали, но могут выпустить под залог

Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Сум Александру Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 3 миллионов гривен, передает "Суспільне".

Напомним, что 2 октября Национальное антикоррупционное бюро при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило Лысенко и директору департамента инфраструктуры мэрии Сум Александру Журбе о подозрении во взяточничестве.

По данным следствия, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателя 2,13 миллиона гривен, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Лысенко с подчиненным задержали в момент получения одного из траншей взятки в размере 1,4 миллиона гривен. Им инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним также, что накануне был задержан прокурор Фастовской окружной прокуратуры Киевской области, который требовал у частного предприятия взятки на сумму 45 тысяч долларов за закрытие уголовных производств.

29 сентября НАБУ разоблачило в требовании взятки исполняющего обязанности председателя Коминтерновского районного суда Одесской области. Его тоже задержали "на горячем" - после получения денег за "правильное" решение.