Мэра Сум и директора департамента инфраструктуры города задержали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на коррупции городского голову города Сумы и директора Департамента инфраструктуры города, которые требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Чиновники угрожали созданием искусственных препятствий в ведении бизнеса, а во избежание их избежать требовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн.

Правоохранители задержали обоих фигурантов "на горячем" во время получения первой части взятки в размере 1,4 млн грн.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Позже должностным лицам будет избрана мера пресечения", - сообщили в СБУ.

Правоохранители не разглашают имя задержанного, но согласно данным сайта Сумского ГС, глава города – это Лысенко Александр. Его выбирали мэром города дважды в 2015 и 2020 годах.

Напомним, ранее работники ГБР задержали руководительницу отдела налоговой службы Кировоградской области, которая требовала взятки от предпринимателей в обмен на не препятствование их бизнесу.