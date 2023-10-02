Разоблачили на миллионных сделках: чиновнице из налоговой службы Кировоградщины грозит 5 лет тюрьмы

По материалам Государственного бюро расследований, руководительнице отдела налоговой службы Кировоградской области, которая требовала взятки от предпринимателей в обмен на препятствование их бизнесу, объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением (ч2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как установило следствие, руководитель отдела, ответственная за контроль за возвратом НДС, разработала схему обогащения с помощью предпринимателей. Она воспользовалась распространенной практикой массового блокирования налоговых накладных и их отнесения к категории рисковых налогоплательщиков.

Руководство предприятий было вынуждено покупать услуги регистрации налоговых накладных в ручном режиме, а плата за это составляла 1% от общей суммы.

В июне 2023 года правоохранители задержали должностную должность "на горячем". Во время задержания она пыталась скрыть деньги в детской коляске.

Во время обысков в ее месте жительства были обнаружены миллионы гривен в разных валютах.

В ДБР отметили, что злоумышленница после задержания внесла залог в размере 268 тыс. грн., которые были перечислены на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее ГБР разоблачило начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины и имел доступ к месту хранения техники и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров. Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды.