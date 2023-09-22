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В Житомирской области офицер сдавал в ломбард тепловизоры и камеры ночного видения
Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирщины имел доступ к месту хранения техники и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров. Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что завершено досудебное расследование начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в Интернете и через ломбарды.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров. Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды", - отмечают в ГБР.
В ведомстве подчеркивают, что общая сумма нанесенного государству ущерба достигает 3,2 млн грн.
В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.
"Военнослужащий обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины)", - сообщают в ГБР.
Там добавляют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее в Одесской области разоблачен эксзаместитель начальника КЭУ и предприниматель, завладевший более 1,2 млн грн во время строительства спортплощадок для военнослужащих.