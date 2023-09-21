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Во Львове арестовали бизнесмена, обокравшего бронетанковый завод по простой схеме
Государственное бюро расследований по материалам Службы безопасности Украины сообщило о подозрении владельцу частного предприятия, завладевшего деньгами Львовского бронетанкового завода. Об этом говорится в сообщениях ГБР, областного управления СБУ и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
Отмечается, что в начале 2020 года завод объявил тендер на закупку машины контактной сварки. Это оборудование было необходимо для ремонта военной техники, дававшей отпор российской агрессии на востоке страны.
Владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал предложение по самой низкой цене – 495 тысяч гривен и, соответственно, победил в тендере. После заключения сделки завод перечислил 80% суммы за оборудование на счет предприятия, которое должно было в течение двух месяцев его установить.
Однако предприниматель не собирался выполнять заказ, поскольку у него не было ни самого оборудования, ни квалифицированного персонала, который смог бы провести предусмотренные договором работы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чтобы избежать выполнения предусмотренных соглашением обязательств, после получения аванса злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах.
В итоге 39-летнему директору ООО сообщили о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением (часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Лычаковский районный суд Львова 21 сентября избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Напомним также, что недавно полиция и СБУ разоблачили украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей в Вооруженные силы Украины по искусственно завышенной стоимости. Двигатели нашли в Житомире, изъяли и передали на местный бронетанковый завод.