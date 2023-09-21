Во Львове арестовали бизнесмена, обокравшего бронетанковый завод по простой схеме

Государственное бюро расследований по материалам Службы безопасности Украины сообщило о подозрении владельцу частного предприятия, завладевшего деньгами Львовского бронетанкового завода. Об этом говорится в сообщениях ГБР, областного управления СБУ и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Отмечается, что в начале 2020 года завод объявил тендер на закупку машины контактной сварки. Это оборудование было необходимо для ремонта военной техники, дававшей отпор российской агрессии на востоке страны.

Владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал предложение по самой низкой цене – 495 тысяч гривен и, соответственно, победил в тендере. После заключения сделки завод перечислил 80% суммы за оборудование на счет предприятия, которое должно было в течение двух месяцев его установить.

Однако предприниматель не собирался выполнять заказ, поскольку у него не было ни самого оборудования, ни квалифицированного персонала, который смог бы провести предусмотренные договором работы.

Чтобы избежать выполнения предусмотренных соглашением обязательств, после получения аванса злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах.

В итоге 39-летнему директору ООО сообщили о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением (часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Лычаковский районный суд Львова 21 сентября избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Напомним также, что недавно полиция и СБУ разоблачили украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей в Вооруженные силы Украины по искусственно завышенной стоимости. Двигатели нашли в Житомире, изъяли и передали на местный бронетанковый завод.