В Житомирі знайшли склад з двигунами, які хотіли продати Міноборони втридорога: їх конфіскували для ЗСУ (ФОТО, ВІДЕО)

Головне слідче управління Нацполіції разом зі Службою безпеки України викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів до Збройних сил України за штучно завищеною вартістю.

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Як ідеться у повідомленнях відомств, правоохоронці отримали інформацію про зберігання в одному зі складських приміщень товарів військового призначення. Зокрема йшлося про двигуни до броньованих машин і танків, у тому числі Т-72.

Поліція відкрила провадження, в рамках розслідування якого ця інформація підтвердилася. Більше того, з’ясувалося, що це майно представники одного з вітчизняних підприємств планували продати Міністерству оборони за завищеними цінами.

Йдеться про суму 77 мільйонів гривень за 80 агрегатів. Водночас експертиза встановила реальну ринкову вартість цих двигунів у 23,4 мільйона гривень.

"При цьому "власники" повідомили, що майно нібито було придбане у 1998 році, утім під час подальшого розслідування їхня версія щодо його походження не підтвердилася. Таким чином на двигуни та інше обладнання було накладено арешт, а відтак передано на відповідальне зберігання до держпідприємства", - кажуть в поліції.

Зазначається, що за результатом обшуку всі двигуни, а також знайдені на складі прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки було вилучено й передано військовим за процедурою примусового відчуження вилученого майна на користь ЗСУ для використання за призначенням.

Триває розслідування за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Імовірним фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Натомість про повідомлення комусь про підозру наразі не йдеться.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Як "уточнюють" в Офісі генерального прокурора, продати зазначене вище "військове майно невідомого походження" намагалися "невстановлені особи суб’єктів господарської діяльності".

Натомість повідомляється, що склад, де знайшли двигуни, розташовано у Житомирі, а після арешту цього майна його передали на зберігання до державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод".