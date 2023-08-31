В Житомире нашли склад с двигателями, которые хотели продать Минобороны втридорога: их конфисковали для ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Главное следственное управление Нацполиции вместе со Службой безопасности Украины разоблачили украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей в Вооруженные силы Украины по искусственно завышенной стоимости.

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Как сообщается в сообщениях ведомств, правоохранители получили информацию о хранении в одном из складских помещений товаров военного назначения. В частности речь шла о двигателях к бронированным машинам и танкам, в том числе Т-72.

Полиция открыла производство, в рамках расследования которого эта информация подтвердилась. Более того, выяснилось, что это имущество представители одного из отечественных предприятий планировали продать Министерству обороны по завышенным ценам.

Речь идет о сумме 77 миллионов гривен за 80 агрегатов, в то время как экспертиза установила реальную рыночную стоимость этих двигателей в 23,4 миллиона гривен.

"При этом "владельцы" сообщили, что имущество якобы было приобретено в 1998 году, однако в ходе дальнейшего расследования их версия о его происхождении не подтвердилась. Таким образом, на двигатели и другое оборудование был наложен арест, а затем их передали на ответственное хранение госпредприятию", – говорят в полиции.

Отмечается, что результатам обыска все двигатели, а также найденные на складе приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники были изъяты и переданы военным по процедуре принудительного отчуждения изъятого имущества в пользу ВСУ для использования по назначению.

Продолжается расследование по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Вероятным фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В то же время о сообщении кому-либо о подозрении пока речь не идет.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Как "уточняют" в Офисе генерального прокурора, продать вышеуказанное "военное имущество неизвестного происхождения" пытались "неустановленные лица субъектов хозяйственной деятельности".

При этом сообщается, что склад, где нашли двигатели, расположен в Житомире, а после ареста этого имущества его передали на хранение на государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод".