Спійманого на хабарі мера Сум заарештували, але можуть випустити під заставу

Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Сум Олександру Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 3 мільйони гривень, передає "Суспільне".

Нагадаємо, що 2 жовтня Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомило Лисенку та директору департаменту інфраструктури мерії Сум Олександру Журбі про підозру в хабарництві.

За даними слідства, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Лисенка з підлеглим затримали у момент отримання одного із траншів хабаря у розмірі 1,4 мільйона гривень. Їм інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо також, що напередодні затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який вимагав хабарі на 45 тисяч доларів за закриття кримінальних проваджень у приватного підприємства.

29 вересня НАБУ викрило у вимаганні хабаря виконувача обовʼязків голови Комінтернівського районного суду Одеської області. Його теж затримали "на гарячому" - після отримання грошей за "правильне" рішення.