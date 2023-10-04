АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Спійманого на хабарі мера Сум заарештували, але можуть випустити під заставу

Спійманого на хабарі мера Сум заарештували, але можуть випустити під заставу
Олександр Лисенко в залі суду. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Сум Олександру Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 3 мільйони гривень, передає "Суспільне".

Нагадаємо, що 2 жовтня Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомило Лисенку та директору департаменту інфраструктури мерії Сум Олександру Журбі про підозру в хабарництві.

За даними слідства, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Лисенка з підлеглим затримали у момент отримання одного із траншів хабаря у розмірі 1,4 мільйона гривень. Їм інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо також, що напередодні затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який вимагав хабарі на 45 тисяч доларів за закриття кримінальних проваджень у приватного підприємства.

29 вересня НАБУ викрило у вимаганні хабаря виконувача обовʼязків голови Комінтернівського районного суду Одеської області. Його теж затримали "на гарячому" - після отримання грошей за "правильне" рішення.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов