НАБУ та СБУ піймали на хабарі голову суду на Одещині

Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу Служби безпеки України викрило виконувача обовʼязків голови Комінтернівського районного суду Одеської області на вимаганні грошей.

Про це повідомляють НАБУ, СБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зазначається, що в обмін на хабар посадовець обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі.

Правоохоронці викрили керівника суду "на гарячому": після одержання хабаря в сумі майже 50 тисяч гривень та прийняття обіцяного рішення на користь зацікавленої сторони.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Нагадаємо також, що днями НАБУ з СБУ викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області: той вимагав 4 тисячі доларів хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі.

Зазначимо, що система місцевих судів в Україні не була приведена у відповідність до проведеної у 2020 році адміністративно-територіальної реформи до війни, тому суди досі функціонують в старих територіальних юрисдикціях зі старими, зокрема недекомунізованими, назвами. Вирішення цього питання Верховна Рада відклала на післявоєнний час.