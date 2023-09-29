НАБУ и СБУ поймали на взятке главу суда в Одесской области

Национальное антикоррупционное бюро при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачило исполняющего обязанности главы Коминтерновского районного суда Одесской области на вымогательстве денег.

Об этом сообщают НАБУ, СБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Отмечается, что в обмен на взятку чиновник обещал местному жителю обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу.

Правоохранители разоблачили руководителя суда "на горячем": после получения взятки в сумме почти 50 тысяч гривен и принятия обещанного решения в пользу заинтересованной стороны.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки). Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Напомним также, что на днях НАБУ из СБУ разоблачили на коррупции судью Броварского горрайонного суда Киевской области: тот требовал 4 тысячи долларов взятки от представителя одной из сторон по гражданскому делу.

Отметим, что система местных судов в Украине не была приведена в соответствие с проведенной в 2020 году административно-территориальной реформой до войны, поэтому суды до сих пор функционируют в старых территориальных юрисдикциях со старыми, в частности недекоммунизированными, названиями. Решение этого вопроса Верховная Рада отложила на послевоенное время.