Судью из Броваров задержали "на горячем": требовал взятку за "правильное решение вопроса"

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили в коррупции судью Броварского горрайонного суда Киевской области. Он потребовал 4 тыс. долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили его "на горячем" при получении второго транша неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов США.

По данным следствия, судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это обещал принять решение в пользу этой стороны.

"Неправомерную выгоду получал двумя траншами: сначала 1 тыс. долларов за решение, обязавшее другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тыс. – за решение о взыскании долга в пользу истца", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что судье доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Во время обысков у него изъято расфасованные в разные конверты 15 600 долларов США.

Как сообщают правоохранители, продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, НАБУ 12 сентября разоблачило депутата Волынского областного совета на получении взятки в сумме 35 тысяч долларов.

В обмен на "вознаграждение" депутат обещал обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка в собственность.