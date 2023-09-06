Украинцы могут сообщать о фактах коррупции и взяточничества на специальном портале: как это сделать

Национальное агентство по предотвращению коррупции с 6 сентября 2023 года запускает Единый портал сообщений обличителей, на котором украинцы могут информировать о фактах взяточничества, которые им удалось зафиксировать.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что портал обеспечивает отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах – информация обличителей будет оперативно поступать ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции, а также специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ), нацполиции, органов прокуратуры).

К порталу будет подключен более 92 тысяч организаций.

"Портал обеспечивает круглосуточный открытый доступ для предоставления сообщений (в том числе анонимных) через внутренние каналы сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Это удобный и простой инструмент, минимизирующий человеческий фактор, исключающий возможность вмешательства в систему и утечку информации "Итак, если вам стали известны факты коррупционных правонарушений в вашей организации, сообщайте о них. Портал подскажет, как это сделать быстро и правильно", - отмечают в НАПК.

Как найти Портал обличителей?

Ссылки на Портал обличителей можно легко найти на сайте НАПК, а также на официальных вебресурсах организаций и учреждений, которые будут подключены к Порталу. В открывшемся окне для ввода адреса браузера Вы можете ввести ссылку https://whistleblowers.nazk.gov.ua/, после чего открывается главная страница Портала.

Кто может обратиться в Портал?

Любое лицо, которому стала известна информация о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушениях, может сообщить об этом на Портале. Законодательство не содержит каких-либо ограничений по этому вопросу. Однако не каждый может обрести статус обличителя.

Какая разница между обличителем и заявителем?

Лицо считается обличителем при совокупности следующих условий:

сообщить о коррупции должно физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), котоое убеждено, что ее информация достоверна;

приведенная в сообщении информация должна содержать фактические данные, доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить;

эта информация стала ей известна в связи с ее трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождение ею службы или обучения.

В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий лицо считается заявителем.

Как пользоваться Порталом?

На Портале есть пошаговая инструкция по поводу того, как действовать. На экране будут отображаться блоки, которые необходимо заполнить. Во время сообщения на Портале содержатся подсказки относительно того, какие данные нужно вносить. Портал будет автоматически задавать вопросы и подсказывать вам следующие действия, облегчая работу. 5 шагов – это фактически те вопросы, на которые должно ответить лицо, осуществляющее сообщение.

Портал также предлагает выбор – анонимно сообщить о коррупции или с указанием анкетных данных.

Возможно ли сообщить о коррупции анонимно?

Портал предлагает выбор – анонимно подавать сообщения или с указанием информации о себе. Это решать вам. Каждому гарантируется право на конфиденциальность. Однако, если лицо совершило сообщение анонимно, оно не может претендовать на вознаграждение, а также не может пользоваться статусом обличителя.

Можно также не указывать о себе никаких данных. В любом случае каждому заявителю предоставляется идентификатор, введя который можно следить за ходом рассмотрения сообщения. Его необходимо будет ввести в соответствующее поле на Портале и узнать, на какой стадии находится рассмотрение вашего сообщения.

Каков порядок получения и рассмотрения сообщений?

Уведомление подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит фактические данные, которые могут быть проверены. Предварительное рассмотрение сообщений производится в срок не более десяти рабочих дней со дня внесения информации в Портал. Если при предварительном рассмотрении выявляются признаки коррупционного правонарушения, материалы передаются соответствующему специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции или ДБР. Если изложенная в сообщении информация подтверждается, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности уполномоченным субъектом.

В НАПК обращают внимание, что лицу, совершившему уведомление, предоставляется подробная информация о результатах предварительного разбирательства в трехдневный срок со дня завершения разбирательства.

Какие гарантии безопасности для обличителя?

При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу обличителей, их близких лиц в связи с осуществленным сообщением правоохранительные органы могут предоставить защиту от противоправных посягательств, что предусмотрено Законом Украины "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве" .

Поводом к принятию мер безопасности могут быть: заявление обличителя, члена его семьи или близкого родственника; обращение руководителя соответствующего государственного органа; получение оперативной и другой информации о наличии угрозы жизни, здоровью, жилью и имуществу.

Каков алгоритм получения вознаграждения 10%?

Первым условием для получения вознаграждения является статус обличителя в уголовном производстве. Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба. Однако вознаграждение не может быть больше 3000 минимальных заработных плат, установленных на время совершения такого правонарушения. Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу на средства Госбюджета органами государственного казначейства.

"Обличение – это один из самых действенных методов борьбы с коррупцией. А наиболее эффективное средство противодействия ей – это своевременная информированность руководителей организаций о фактах совершения у них коррупционных правонарушений для устранения причин нарушений, а также органов управления и правоохранительных органов в случае, если к коррупции причастен руководитель организации Практика стран ЕС и ОЭСР доказала, что именно работа с обличителями и изобличение коррупции является основой для построения безопасных и состоятельных обществ, поэтому здесь важно сформировать у граждан культуру изобличения, ведь без ответственных и образованных граждан, как разоблачители, невозможно построить справедливое общество с нулевой толерантностью к коррупции. Сообщая о коррупционных нарушениях, мы делаем благородное дело, вместе меняем страну", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, недавно НАПК вновь открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

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