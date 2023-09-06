Українці можуть повідомляти про факти корупції та хабарництва на спеціальному порталі: як це зробити

Національне агентство з питань запобігання корупції з 6 вересня 2023 року запускає Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому українці можуть інформувати про факти хабарництва, які їм вдалося зафіксувати.

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що портал забезпечує надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах – інформація викривачів оперативно надходитиме її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури).

До порталу буде підключено понад 92 тисячі організацій.

"Портал забезпечує цілодобовий відкритий доступ для подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Це – зручний і простий інструмент, який мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації. Тож, якщо вам стали відомі факти корупційних правопорушень у вашій організації, повідомляйте про них. Портал підкаже, як це зробити швидко і правильно", - наголошують в НАЗК.

Як знайти Портал викривачів?

Посилання на Портал викривачів можна легко знайти на сайті НАЗК, а також на офіційних вебресурсах тих організацій і установ, які будуть підключені до Порталу. У вікні для введення адреси браузера Ви можете ввести посилання https://whistleblowers.nazk.gov.ua/, після чого відкривається головна сторінка Порталу.

Хто може звернутися на Портал?

Будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, може повідомити про це на Порталі. Законодавство не містить будь-яких обмежень з цього питання. Однак не кожен може набути статус викривача.

Яка різниця між викривачем і заявником?

Особа вважається викривачем за сукупності таких умов:

повідомити про корупцію має фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною;

наведена у повідомленні інформація повинна містити фактичні дані, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;

ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

У разі відсутності хоча б однієї з вищевказаних умов особа вважається заявником.

Як користуватись Порталом?

На Порталі є покрокова інструкція щодо того, як діяти. На екрані з’являтимуться блоки, які потрібно заповнити. Під час здійснення повідомлення на Порталі містяться підказки щодо того, які дані потрібно вносити. Портал буде автоматично ставити запитання і підказувати вам наступні дії, полегшуючи роботу. 5 кроків – це фактично ті запитання, на які має відповісти особа, яка здійснює повідомлення.

Портал також пропонує вибір – анонімно повідомити про корупцію чи із зазначенням анкетних даних.

Чи можливо повідомити про корупцію анонімно?

Портал пропонує вибір – анонімно подавати повідомлення чи із зазначенням інформації про себе. Це вирішувати вам. Кожному гарантується право на конфіденційність. Однак, якщо особа здійснила повідомлення анонімно, вона не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Також можна не вказувати про себе жодних даних. В будь-якому разі кожному заявнику надається ідентифікатор, ввівши який, можна слідкувати за ходом розгляду повідомлення. Його необхідно буде ввести у відповідне поле на Порталі та дізнатись на якій стадії перебуває розгляд вашого повідомлення.

Який порядок отримання та розгляду повідомлень?

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Попередній розгляд повідомлень відбувається у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення інформації до Порталу. Якщо під час попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або ДБР. Якщо викладена у повідомленні інформація підтверджується, винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб’єктом.

У НАЗК звертають увагу, що особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду у триденний строк з дня завершення розгляду.

Які гарантії безпеки для викривача?

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням правоохоронні органи можуть надати захист від протиправних посягань, що передбачено Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

Приводом для вжиття заходів безпеки можуть бути: заява викривача, члена його сім’ї або близького родича; звернення керівника відповідного державного органу; отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну.

Який алгоритм отримання винагороди 10%?

Першою умовою для отримання винагороди є статус викривача у кримінальному провадженні. Розмір винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення, або від завданого державі збитку. Проте винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення такого правопорушення. Винагорода виплачується за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили коштом Держбюджету органами державного казначейства.

"Викривання – це один із найдієвіших методів боротьби з корупцією. А найбільш ефективний засіб протидії їй – це своєчасна поінформованість керівників організацій про факти вчинення у них корупційних правопорушень для усунення причин порушень, а також органів управління та правоохоронних органів у разі якщо до корупції причетний керівник організації. Практика країн ЄС і ОЕСР довела, що саме робота з викривачами та викривання корупції є основою для побудови безпечних і заможних суспільств. Тож тут важливо сформувати у громадян культуру викривання. Адже без відповідальних та освічених громадян, якими є викривачі, неможливо побудувати справедливе суспільство з нульовою толерантністю до корупції. Повідомляючи про корупційні порушення, ми робимо шляхетну справу, разом змінюємо країну", – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК знову відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів. Його роботу обмежували від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com