Квартиры, автомобили, земельные участки: бывшего Днепропетровского областного военкома подозревают в незаконном обогащении почти на 8,5 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг образа жизни и выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн у экс-начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикала.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отмечают в ведомстве, в декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов.

Однако мониторинг установил, что его отец за последние 4 года стал владельцем движимого и недвижимого имущества на 7 889 650 грн: две квартиры в Днепре, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, автомобиль AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6.

"Отец военкома также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью 1 150 0 НОК.

Кроме того, супруга военкома в прошлом году получила в подарок от своего отца 65 тыс. дол. США, хотя его законный доход за всю жизнь значительно меньше.

А сам эксначальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году приобрел два земельных участка и жилой дом.

"НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов", - подчеркивают в НАПК.

Там добавляют, что все собранные факты ведомство передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для привлечения их к материалам уголовного производства и досудебного расследования в отношении военкома.

Массовые проверки ТЦК – с чего все началось

22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Его семья за время полномасштабной войне приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью. Позже его уволили.

Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавшего возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК .

Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств о нарушениях во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главным вопросом на нем стали результаты проверки военкоматов. Зеленский приказал подготовить решение по увольнению всех областных руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

17 августа Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее увольнение всех руководителей областных военкоматов.