Получил в подарок от мамы 8,5 млн грн: депутата Киевсовета подозревают в незаконном обогащении

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни депутата Киевского городского совета выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующих о его незаконном обогащении на сумму почти 8,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Как отмечают в ведомстве, согласно сведениям, указанным в декларации депутата Киевского городского совета за 2020 год, он получил эту сумму в подарок от матери.

Однако НАПК выяснило, что размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму средств для осуществления такого подарка.

"В ответ на запрос Национального агентства она объяснила, что подаренная сумма осталась в наследство от ее покойного мужа (отца депутата), а источником происхождения средств являются доходы от его предпринимательской деятельности. К своим объяснениям она добавила нотариально заверенную копию договора о даровании 300 000 долларов США (эквивалент 8 480 380 грн)", - сообщили в НАПК.

Там добавили, что получили нотариально заверенную справку, в которой указано, что единственным наследником является супруга умершего, унаследовавшая объекты недвижимого имущества своего мужа, однако сведения о наследовании денежных средств отсутствуют. Кроме того, у умершего оказалась задолженность по единому взносу для ФЛП на сумму 35,5 тысяч гривен.

"Изложенные факты дают повод для обоснованного сомнения относительно возможности матери предоставить такой подарок своему сыну", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время НАПК направило материалы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения и досудебного следствия с целью привлечения депутата Киевского городского совета к уголовной ответственности.

В ведомстве не называют фамилии народного избранника, но как сообщают СМИ, речь идет о Владимире Слончеке, депутате от Всеукраинского объединения "Батькивщина", сопредседателе фракции в Киевсовете.

Восстановление декларирования чиновников: как двигается процесс

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. В настоящее время декларирование проходит на добровольной основе.

Возобновление обязательной подачи деклараций является одним из требований международных партнеров Украины. 27 июля Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении – "за" проголосовали 299 парламентариев.

Дедлайн принятие законопроекта во втором чтении – 15 сентября.